Κρήτη: «Έφυγε» ο Νικόλαος Τσαπάκης, πρώην Πρόεδρος των «Φίλων Αγίου Όρους»

Θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Κρήτης και στους κύκλους της Εκκλησίας η είδηση της εκδημίας του Νικολάου Τσαπάκη, πρώην Προέδρου του Συλλόγου «Φίλοι Αγίου Όρους και Κρήτης».

Ο εκλιπών υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα με πλούσιο πνευματικό έργο, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του μέσα από την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στον Σύλλογο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Νικόλαος Τσαπάκης εργάστηκε με αφοσίωση για τη σύσφιξη των πνευματικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ της Κρήτης και της Αθωνικής Πολιτείας.

Μέσα από δεκάδες πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και φιλανθρωπικές δράσεις, κατάφερε να αναδείξει την κοινή αγιολογική και ιστορική παράδοση των δύο τόπων, κερδίζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό των μελών του Συλλόγου αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, στις 16:30, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στην Τύλισο, όπου συγγενείς, φίλοι και μέλη του Συλλόγου θα του απευθύνουν το ύστατο χαίρε.

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