Στο δρόμο 481 οικογένειες: Καταγγέλλουν απογύμνωση των δομών Μετανάστευσης και Ασύλου

Τα σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα που προέκυψαν μετά τη λήξη των συμβάσεών τους παραθέτουν με ανοιχτή επιστολή - καταγγελία 481 πρώην εργαζομένων του Κοινωφελούς Προγράμματος ΔΠ14/2022 της ΔΥΠΑ.

Ολόκληρη η επιστολή:

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να φέρουμε στο φως της δημοσιότητας ένα μνημείο κυβερνητικής ασυνεννοησίας, πολιτικού εμπαιγμού και κοινωνικής αναλγησίας, το οποίο βιώνουμε εδώ και 8 ολόκληρους μήνες 481 οικογένειες εργαζομένων.



Είμαστε οι 481 «αναλώσιμοι» που επί 24 μήνες (σε ένα πραγματικό διάστημα 33 μηνών, γεμάτο σπαστές παρατάσεις και απλήρωτες αναμονές) κρατήσαμε όρθιο το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλύψαμε πάγιες, διαρκείς και εξαιρετικά κρίσιμες ανάγκες της χώρας, διαχειριζόμενοι τις συνεχείς προσφυγικές ροές και τις γεωπολιτικές κρίσεις, την ίδια ώρα που οι αρμόδιοι δήλωναν αδυναμία στελέχωσης των υπηρεσιών.



Η ίδια η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αγώνα μας και τις τεράστιες ελλείψεις, ψήφισε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Τροποποιητικό Νόμο Ν.5094/2024 (Άρθρο 206, ΦΕΚ Α39/13-03-2024). Έναν νόμο που εξασφάλιζε τη νόμιμη παράταση της θητείας μας και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων ανέργων της κατώτερης μισθολογικής βαθμίδας.



Και κάπου εδώ ξεκινάει το θέατρο του παραλόγου και της πολιτικής κοροϊδίας:



Επί 8 ολόκληρους μήνες, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, γενικοί γραμματείς και στελέχη των Υπουργείων μας χτυπούσαν φιλικά την πλάτη. Μας διαβεβαίωναν σε όλους τους τόνους ότι «οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι», ότι «η επιστροφή μας είναι ζήτημα ημερών» και ότι «το μόνο που καθυστερεί είναι κάποιες τυπικές γραφειοκρατικές λεπτομέρειες».

Μας κράτησαν σε μια ιδιότυπη ομηρία, αποτρέποντάς μας από το να αναζητήσουμε άλλη εργασία, τρέφοντάς μας με ψεύτικες ελπίδες.



Η κορύφωση του εμπαιγμού σημειώθηκε στο τελευταίο προγραμματισμένο ραντεβού, όπου υποτίθεται θα ρυθμίζονταν οι τελικές λεπτομέρειες της επιστροφής μας. Εκεί, με μια κυνική και αιφνιδιαστική ανατροπή, μας ανακοινώθηκε απλά πως «δεν θα επιστρέψετε», χωρίς καμία απολύτως σοβαρή ή επίσημη αιτιολογία!



Το παιχνίδι με το «μπαλάκι των ευθυνών»:



Σήμερα, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να βγάλει την ουρά του έξω, επιλέγει να «πετάει το μπαλάκι» των ευθυνών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στη ΔΥΠΑ, ισχυριζόμενο ότι εκείνοι μπλοκάρουν τις διαδικασίες. Από την άλλη πλευρά, η ΔΥΠΑ και το Υπουργείο Εργασίας σφυρίζουν αδιάφορα.



Ρωτάμε, λοιπόν, δημόσια τους αρμόδιους Υπουργούς:



Για ποιο λόγο ψηφίζονται νόμοι στην Ελλάδα αν είναι να μην εφαρμόζονται; Ο Ν.5094/2024 ψηφίστηκε για να εφαρμοστεί οριζόντια και αξιοκρατικά ή μήπως ήταν απλώς ένα προεκλογικό πυροτέχνημα για να μας κρατάει σιωπηλούς;



Ποιος διοικεί τελικά αυτό το κράτος; Είναι δυνατόν δύο Υπουργεία της ίδιας Κυβέρνησης να επιδίδονται σε ένα ατέρμονο πινγκ-πονγκ ευθυνών στην πλάτη 481 ανθρώπων που ανήκουν στην πλειοψηφία τους σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες;



Με ποιο δικαίωμα καταδικάζετε 481 οικογένειες στην ανεργία και την ανέχεια, την ίδια ώρα που οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης «κραυγάζουν» για έλλειψη έμπειρου προσωπικού;



Δεν ζητάμε χάρη. Ζητάμε την εφαρμογή του Νόμου του Κράτους. Αρνούμαστε να γίνουμε τα θύματα μιας υπόγειας γραφειοκρατικής κόντρας και της κυβερνητικής ασυνεννοησίας.



Καλούμε τα μέσα ενημέρωσης να αναδείξουν τον εμπαιγμό που υφιστάμεθα και να αναγκάσουν τους υπεύθυνους να δώσουν, επιτέλους, καθαρές απαντήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Συντάξεις: Τι ισχύει για τα όρια, τι έρχεται και ποιο μοντέλο εξετάζεται από το 2030