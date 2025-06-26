Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαλόγους «φωτιά» έχει πιάσει ο «κοριός» της ΕΥΠ - Βουλευτές ζητούν ρουσφέτια για επιδοτήσεις

Στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πέρα από τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη, που διερευνούνται για τυχόν ποινικές ευθύνες για τα αδικήματα της απιστίας και της συνέργειας σε απιστία για ποσό άνω των 120.000, αναφέρονται συνομιλίες βουλευτών με παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου επιχειρήσουν να προωθήσουν αιτήματα των περιφερειών τους, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι στις επίμαχες επικοινωνίες αναφέρονται παράνομες πράξεις.

Βουλευτές συνομιλούσαν με παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ για να προωθήσουν αιτήματα των περιφερειών τους

Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που μετέδωσε το in.gr στη δικογραφία υπάρχουν τα ονόματα των βουλευτών της ΝΔ, Χρήστου Κέλλα, Διονύση Σταμενίτη (νυν υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης), Μάξιμου Σενετάκη, Θανάση Σταυρόπουλου, Θεόφιλου Λεονταρίδη, Τάσου Χατζηβασιλείου, Χρήστου Μπουκώρου και Φάνη Παππά, του Φραγκίσκου Παρασύρη από το ΠΑΣΟΚ και του Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ (έχει τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα).

Διευθέτηση εκκρεμότητας

Σύμφωνα δε με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης εκφράζει σε συνομιλία του με τον κ. Κέλλα (ή συνεργάτη του) τον προβληματισμό του για το γεγονός πως ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης έχει δηλώσει παράνομα βοσκοτόπια στην περιοχή.

Για την υπόθεση του κ. Παρασύρη φέρεται ο βουλευτής να ζήτησε από παράγοντα του ΟΠΕΚΕΠΕ την διευθέτηση εκκρεμότητάς του, με τον τελευταίο να του απαντά πως αυτό που του ζητά είναι «στο όριο του παράτυπου».

Οι συνομιλίες… «φωτιά»

Χαρακτηριστικές είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένες από τις συνομιλίες βουλευτών με παράγοντες ΟΠΕΚΕΠΕ και συνδικαλιστές.

Διονύσης Σταμενίτης: Μου είπαν ότι ο Β. κατάφερε να μετατρέψει μια έκταση από γλυκό καλαμπόκι σε κανονικό. Θέλω να μου πεις πώς μπορώ να το κάνω κι εγώ.

Κυριάκος Μπαμπασίδης (ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν ξέρω εάν γίνεται, να το δούμε.

Διονύσης Σταμενίτης: Όχι, είμαι σίγουρος ότι γίνεται.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Είναι παράτυπο αυτό. Δες εάν μπορεί να το κάνεις εσύ στο υπουργείο.

Στην στιχομυθία φέρεται να υπάρχει και άλλη εκδοχή που είναι η εξής:

Σταμενίτης: Άκουσα τώρα έναν τύπο που με πήρε…

Μπαμπασίδης: Ναι

Σταμενίτης: Και μου λέει, εεε, αυτός έχει δηλώσει γλυκά καλαμπόκια και θέλει να δηλώσει κανονικά. Ή ανάποδα δεν ξέρω τι έχει.

Μπαμπασίδης: Ναι

Σταμενίτης: Και του λέω αυτό δεν γίνεται, μου λέει το έκανε ο τάδε λέει με το τάδε ΑΦΜ, το έκανε ο Β. με έναν τύπο λέει εκεί πέρα, μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σύστημα του το άνοιξε το διόρθωσε.

Μπαμπασίδης: Ποιος είναι αυτός; Είναι σοβαρό

Σταμενίτης: Δεν το ξέρω

Μπαμπασίδης: Ισχύει καταρχήν αυτό που λέει αυτός;

Σταμενίτης: Ε τι να σου πω, μου το είπε ένας

Μπαμπασίδης: Ότι κάποιος του άνοιξε το σύστημα εδώ; Δεν εεε και από δω γίνεται

Σταμενίτης: Δεν το ξέρω

Μπαμπασίδης: Το σύστημα δεν το ανοίγει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το ανοίγει η εταιρεία με εντολή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σταμενίτης: Δεν το ξέρω

Μπαμπασίδης : Μήπως το λέει έτσι

Σταμενίτης: Μπορεί

Μπαμπασίδης: Ναι

Άλλες συνομιλίες

Μάξιμος Σενετάκης: ΑΦΜ Κ. {…}. Έβγαλε 24 τόνους γάλα και θέλει τα ζώα από 330 να μειωθούν σε 240.

Δημήτρης Μελάς (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Λοιπόν Μάξιμε, κοίταξε να σου πω. Τον Καψάλη θα στον φτιάξω. Αλλά να του πεις, να μην γυρίζει και κοκορεύεται στα καφενεία. Γιατί έχουν μείνει πολλοί σαν τον δικό του απ’ έξω.

Χρήστος Μπουκώρος: Θα σου στείλω όνομα-επώνυμο για να τον βγάλουμε εκτός ελέγχου {…}. Γίνεται για να του δώσουμε χρόνο; Αν δεν γίνεται, για λόγους υγείας να το σβήσουμε αυτό για τα ερίφια;

Δημήτρης Μελάς: Χρήστο μου όλα γίνονται, το ζήτημα είναι ποιοι καραδοκούν να το ανεβάσουν, αυτή είναι η ιστορία. Ξέρεις, ότι έβγαλε το τέτοιο ή ότι είναι αυτός ή πως και τι. Κατάλαβες;

Χρήστος Μπουκώρος: Δεν είναι πάντως καμία χτυπητή περίπτωση που μπορεί να ασχοληθεί κόσμος.

Δημήτρης Μελάς: 750 λείπουν και δεν νομίζω ότι θα μπουν. Πού είναι τα υπόλοιπα 738 μέχρι τα 23.900;

Αντώνης Κοροβέσης (πρώην Γ/Δ ΟΠΕΚΕΠΕ): Μα προφανώς αδερφέ, ο ΕΛΓΑ δεν σου έστειλε κράτηση;

Δημήτρης Μελάς: Κουτσουρεμένη πληρωμή ρε π..στη.

Αντώνης Κοροβέσης: Ναι ρε μ_λ_κ_, σε χαλάσανε, σου πέσανε λίγα..

Δημήτρης Μελάς: Θα γίνε αγρότης και εγώ ρε μ_λ_κ_.

Αντώνης Κοροβέσης: Μ_λ_κ_, σε χαλάσανε, σε λυπάμαι τώρα που σε ακούω. Κάθεσαι να πούμε τώρα εσύ στην καρέκλα και σου ήρθαν τριάντα χιλιάρικα;

