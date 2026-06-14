Διπλό φονικό στο Αίγιο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη δολοφονία της 56χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο.

Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από πολύωρη διαδικασία, στην οποία ο κατηγορούμενος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για όσα του αποδίδονται.

Την ίδια στιγμή, ο 65χρονος Ιταλός αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο διπλό φονικό, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τους θανάτους της γυναίκας του και του 26χρονου γιου της.

Ωστόσο, φέρεται να δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές για κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Δικηγόρος 65χρονου: Η προφυλάκισή του βασίστηκε στην έλλειψη στοιχείων

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του κατηγορουμένου, Μαρία Ιατροπούλου η προφυλάκισή του βασίστηκε στην έλλειψη στοιχείων για την υπόθεση και όχι στην ενοχή του.

Η ίδια εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα ιατρικά στοιχεία και αποτελέσματα πρόκειται να αποδείξουν την αθωότητα του πελάτη της, ενώ ισχυρίστηκε ότι, προς το παρόν, δεν έχει βρεθεί κάποιο κίνητρο για τη διάπραξη του εγκλήματος.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο Ιταλός επιμένει ότι είναι αθώος και ότι το βράδυ της δολοφονίας βρισκόταν στο σπίτι και δεν άκουσε τίποτα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία που να ενοχοποιούν τον εντολέα της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Συναγερμός στο Ισραήλ- ΗΠΑ και Ιράν θα υπογράψουν συμφωνία που τερματίζει τον πόλεμο

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent – Πώς επηρεάζεται η ελληνική αγορά καυσίμων

Τραγωδία στα Φαλάσαρνα: Νεκρός ο τουρίστας μετά από πτώση σε βράχια - Σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια της μητέρας του