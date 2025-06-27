Αυτοκίνητο παρέσυρε 9χρονη ενώ έκανε ποδήλατο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
clock 09:34 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες, (26/06) το απόγευμα, στις Αχαρνές, όταν ένα διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε μία 9χρονη που έκανε ποδήλατο.

Σύμφωνα με το OPEN, το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Νικολάου Μονάκη ενώ οδηγός του οχήματος ήταν μία 58χρονη.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο «Μητέρα» όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή.

Παλαιά Φώκαια: Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω του ο πύρινος εφιάλτης

Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Εσπερίδα με θέμα "Η επόμενη μέρα στη διαχείριση του νερού"

