Αυτοκίνητο παρέσυρε 9χρονη ενώ έκανε ποδήλατο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες, (26/06) το απόγευμα, στις Αχαρνές, όταν ένα διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε μία 9χρονη που έκανε ποδήλατο.

Σύμφωνα με το OPEN, το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Νικολάου Μονάκη ενώ οδηγός του οχήματος ήταν μία 58χρονη.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο «Μητέρα» όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

