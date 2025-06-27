Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Εσπερίδα με θέμα "Η επόμενη μέρα στη διαχείριση του νερού"

Στο πλαίσιο της Παγκρήτιας Αγροκτηνοτροφικής Έκθεσης ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και η ΔΕΥΑΜΠ, διοργανώνουν την Παρασκευή 27 Ιουνίου, στις 18:30, εσπερίδα με θέμα: "Η επόμενη μέρα στη διαχείριση του νερού", στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

18:15-18:30 Προσέλευση

18:30-18:40 Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί

18:40- 18:55 Στρατηγική για τη διαχείριση των υδάτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας – Βασίλης Κεγκέρογλου (Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας και Πρόεδρος ΔΕΥΑΜΠ)

18:55–19:10 Η κατάσταση των υδάτων στην Κρήτη – Δρ. Ιωάννα Μάρη (Διεύθυνση Υδάτων - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)

19:10-19:25 Νερό και κλιματική κρίση – Ευγενία Στυλιανού (Στέλεχος Περιφέρειας Κρήτης συνεργαζόμενη με τον Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας Γ. Αναστασάκη και συντονίστρια της Ομάδας Έργου για το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) - πρώην ΓΓ Δήμου Ηρακλείου).

19:25-19:40 Βελτιστοποίηση της άρδευσης της ελιάς με σύγχρονες τεχνολογίες (ICT) σε ξηροθερμικές συνθήκες - Κώστας Χαρτζουλάκης (Γεωπόνος-Ερευνητής, τ. Δ/ντης Ινστιτούτου Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών)

19:40–19:55 Ο ρόλος των ΔΕΥΑ στη διαχείριση του νερού ύδρευσης. Η περίπτωση της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας - Αντώνης Κοζυράκης (Γ. Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.)

19:55-20:10 Αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους στις υποδομές νερού- Χαράλαμπος Γιαννόπουλος (Πρόεδρος της “Μινώα Ενεργειακή” Κοινότητας Πολιτών)

20:10-20:30 Ελεύθερο βήμα – Συζήτηση – Συμπεράσματα

Συντονιστής: Μαρία Αντωνάκη, Δημοσιογράφος.

Image

