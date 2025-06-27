ΔΕΥ.06 Απρ 2026 08:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Εσπερίδα με θέμα "Η επόμενη μέρα στη διαχείριση του νερού"
νερό λάστιχο
clock 08:44 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο πλαίσιο της Παγκρήτιας Αγροκτηνοτροφικής Έκθεσης ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και η ΔΕΥΑΜΠ, διοργανώνουν την Παρασκευή 27 Ιουνίου, στις 18:30, εσπερίδα με θέμα: "Η επόμενη μέρα στη διαχείριση του νερού", στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

18:15-18:30 Προσέλευση

18:30-18:40 Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί

18:40- 18:55 Στρατηγική για τη διαχείριση των υδάτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας – Βασίλης Κεγκέρογλου (Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας και Πρόεδρος ΔΕΥΑΜΠ)

18:55–19:10 Η κατάσταση των υδάτων στην Κρήτη – Δρ. Ιωάννα Μάρη (Διεύθυνση Υδάτων - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)

19:10-19:25 Νερό και κλιματική κρίση – Ευγενία Στυλιανού (Στέλεχος Περιφέρειας Κρήτης συνεργαζόμενη με τον Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας Γ. Αναστασάκη και συντονίστρια της Ομάδας Έργου για το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) - πρώην ΓΓ Δήμου Ηρακλείου).

19:25-19:40 Βελτιστοποίηση της άρδευσης της ελιάς με σύγχρονες τεχνολογίες (ICT) σε ξηροθερμικές συνθήκες - Κώστας Χαρτζουλάκης (Γεωπόνος-Ερευνητής, τ. Δ/ντης Ινστιτούτου Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών)

19:40–19:55 Ο ρόλος των ΔΕΥΑ στη διαχείριση του νερού ύδρευσης. Η περίπτωση της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας - Αντώνης Κοζυράκης (Γ. Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.)

19:55-20:10 Αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους στις υποδομές νερού- Χαράλαμπος Γιαννόπουλος (Πρόεδρος της “Μινώα Ενεργειακή” Κοινότητας Πολιτών)

20:10-20:30 Ελεύθερο βήμα – Συζήτηση – Συμπεράσματα

Συντονιστής: Μαρία Αντωνάκη, Δημοσιογράφος.

ΑΦΙΣΑ

Δήμος Μινώα Πεδιάδος Εσπερίδα Διαχείριση Υδάτων
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis