Ρέθυμνο: Δωρεά πυροσβεστικού οχήματος ενισχύει την πολιτική προστασία

Τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων και θεσμικών φορέων για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας ανέδειξε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ρεθύμνης Γιώργος Σκορδίλης, κατά την τελετή παραλαβής δωρεάς πυροσβεστικού οχήματος στα Τρία Μοναστήρια.

Όπως υπογράμμισε στον χαιρετισμό του, η δωρεά του οχήματος αποτελεί «έμπρακτη κατάθεση αλληλεγγύης» και ταυτόχρονα ένα ουσιαστικό επιστέγασμα της συνεργασίας ανάμεσα σε οργανωμένες εθελοντικές ομάδες και θεσμικούς φορείς.

Ο κ. Σκορδίλης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία του δήμου Ρεθύμνης με την εθελοντική ομάδα ΕΝΑ, επισημαίνοντας ότι η συμβολή των εθελοντών σε δράσεις πρόληψης, πυρόσβεσης και διαχείρισης έκτακτων αναγκών είναι καθοριστική.

Όπως τόνισε, η ενίσχυση της ομάδας με νέο πυροσβεστικό όχημα αναβαθμίζει περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητές της, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών και στην προστασία της τοπικής κοινωνίας.

Image

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στάθηκε ακόμη στις αυξημένες προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση, σημειώνοντας ότι η πρόληψη και η ετοιμότητα αποτελούν πλέον βασικές προτεραιότητες για την αυτοδιοίκηση και τους φορείς πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα, εξήρε το έργο των εθελοντικών οργανώσεων, υπογραμμίζοντας ότι με συνέπεια, αυταπάρνηση και επαγγελματισμό βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας «Ομάδα Δασοπυροσβεστών - Διασωστών Εκάλη 2000» για τη δωρεά του πυροσβεστικού οχήματος, σημειώνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και διατηρούν ζωντανές τις αξίες της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στα όρια της η Κρήτη από το νέο κύμα μεταναστευτικών ροών

Κρήτη: Την χτύπησε άγρια και της έσπασε δόντι μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους!

Ηράκλειο: Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου...