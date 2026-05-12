ΤΡΙ.12 Μαΐ 2026 13:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ρέθυμνο: Δωρεά πυροσβεστικού οχήματος ενισχύει την πολιτική προστασία
πυροσβεστικό όχημα ρέθυμνο
clock 09:52 | 12/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων και θεσμικών φορέων για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας ανέδειξε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ρεθύμνης Γιώργος Σκορδίλης, κατά την τελετή παραλαβής δωρεάς πυροσβεστικού οχήματος στα Τρία Μοναστήρια.

Όπως υπογράμμισε στον χαιρετισμό του, η δωρεά του οχήματος αποτελεί «έμπρακτη κατάθεση αλληλεγγύης» και ταυτόχρονα ένα ουσιαστικό επιστέγασμα της συνεργασίας ανάμεσα σε οργανωμένες εθελοντικές ομάδες και θεσμικούς φορείς.

Ο κ. Σκορδίλης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία του δήμου Ρεθύμνης με την εθελοντική ομάδα ΕΝΑ, επισημαίνοντας ότι η συμβολή των εθελοντών σε δράσεις πρόληψης, πυρόσβεσης και διαχείρισης έκτακτων αναγκών είναι καθοριστική.

Όπως τόνισε, η ενίσχυση της ομάδας με νέο πυροσβεστικό όχημα αναβαθμίζει περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητές της, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών και στην προστασία της τοπικής κοινωνίας.

πυροσβεστικό όχημα ρέθυμνο

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στάθηκε ακόμη στις αυξημένες προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση, σημειώνοντας ότι η πρόληψη και η ετοιμότητα αποτελούν πλέον βασικές προτεραιότητες για την αυτοδιοίκηση και τους φορείς πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα, εξήρε το έργο των εθελοντικών οργανώσεων, υπογραμμίζοντας ότι με συνέπεια, αυταπάρνηση και επαγγελματισμό βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας «Ομάδα Δασοπυροσβεστών - Διασωστών Εκάλη 2000» για τη δωρεά του πυροσβεστικού οχήματος, σημειώνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και διατηρούν ζωντανές τις αξίες της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στα όρια της η Κρήτη από το νέο κύμα μεταναστευτικών ροών

Κρήτη: Την χτύπησε άγρια και της έσπασε δόντι μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους!

Ηράκλειο: Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου...

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δημος Ρεθυμνου πυροσβεστικό όχημα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis