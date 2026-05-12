ΤΡΙ.12 Μαΐ 2026 13:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Κους κους με φασολάκια, αρακά και πιπεριές
κουςκους, λαχανικά
clock 10:19 | 12/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

Μερίδες: 4

  • 60 γρ. ε.π. ελαιόλαδο
  • 1 κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο
  • 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
  • 200 γρ. φασολάκια πλατιά, χοντροκομμένα
  • 2 κόκκινες πιπεριές, χοντροκομμένες
  • 2 πράσινες πιπεριές, χοντροκομμένες
  • 150 γρ. αρακά φρέσκο, καθαρισμένο
  • 1 κουτ. σούπας ντοματοπελτέ
  • 1/2 κουτ. γλυκού κύμινο
  • ¾ κουτ. γλυκού γλυκό κόκκινο πιπέρι
  • 1/2 κουτ. γλυκού μαντζουράνα ή θυμάρι
  • 400 γρ. ζεστό νερό
  • 200 γρ. τριμμένες ντομάτες
  • 3 κουτ. σούπας μαϊντανό, ψιλοκομμένο
  • 150 γρ. ζυμαρικό κους κους
  • 3 κουτ. σούπας κόλιανδρο, ψιλοκομμένο
  • 6 φύλλα δυόσμο, ψιλοκομμένα
  • 6 ντοματίνια, κομμένα στη μέση
  • αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα για 2-3΄, προσθέτουμε τα φασολάκια, τις πιπεριές και τον αρακά και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 10΄. Προσθέτουμε τον πελτέ, το κύμινο, το κόκκινο πιπέρι, τη μαντζουράνα, αλάτι και πιπέρι, τη μισή ποσότητα από το νερό και τις τριμμένες ντομάτες.

Βήμα 2

Μαγειρεύουμε για 20΄, σε μέτρια χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά. Προσθέτουμε τον μαϊντανό, το κους κους και το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας το μαγείρεμα μέχρι να απορροφήσει το κους κους τα υγρά και να γίνει σπυρωτό.

Βήμα 3

Λίγο πριν αποσύρουμε προσθέτουμε τον κόλιανδρο, τον δυόσμο και τα ντοματίνια. Σερβίρουμε το κους κους με φέτα και δυόσμο.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ελαιολαδο Αρακάς Σκόρδο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis