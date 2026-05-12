Τι θα φάμε σήμερα; Κους κους με φασολάκια, αρακά και πιπεριές

Υλικά

Μερίδες: 4

60 γρ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

200 γρ. φασολάκια πλατιά, χοντροκομμένα

2 κόκκινες πιπεριές, χοντροκομμένες

2 πράσινες πιπεριές, χοντροκομμένες

150 γρ. αρακά φρέσκο, καθαρισμένο

1 κουτ. σούπας ντοματοπελτέ

1/2 κουτ. γλυκού κύμινο

¾ κουτ. γλυκού γλυκό κόκκινο πιπέρι

1/2 κουτ. γλυκού μαντζουράνα ή θυμάρι

400 γρ. ζεστό νερό

200 γρ. τριμμένες ντομάτες

3 κουτ. σούπας μαϊντανό, ψιλοκομμένο

150 γρ. ζυμαρικό κους κους

3 κουτ. σούπας κόλιανδρο, ψιλοκομμένο

6 φύλλα δυόσμο, ψιλοκομμένα

6 ντοματίνια, κομμένα στη μέση

αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα για 2-3΄, προσθέτουμε τα φασολάκια, τις πιπεριές και τον αρακά και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 10΄. Προσθέτουμε τον πελτέ, το κύμινο, το κόκκινο πιπέρι, τη μαντζουράνα, αλάτι και πιπέρι, τη μισή ποσότητα από το νερό και τις τριμμένες ντομάτες.

Βήμα 2

Μαγειρεύουμε για 20΄, σε μέτρια χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά. Προσθέτουμε τον μαϊντανό, το κους κους και το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας το μαγείρεμα μέχρι να απορροφήσει το κους κους τα υγρά και να γίνει σπυρωτό.

Βήμα 3

Λίγο πριν αποσύρουμε προσθέτουμε τον κόλιανδρο, τον δυόσμο και τα ντοματίνια. Σερβίρουμε το κους κους με φέτα και δυόσμο.