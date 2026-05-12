Αντετοκούνμπο: Σενάρια ανταλλαγής και «καυτό» καλοκαίρι για τους Μιλγουόκι Μπακς

Έντονη κινητικότητα επικρατεί γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα τα «Ελάφια» εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Έλληνα σούπερ σταρ, μετά την οριστικοποίηση της σειράς επιλογών για το NBA Draft 2026.

Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια του ESPN, η ομάδα του Μιλγουόκι έχει ήδη αρχίσει να «ακούει» προτάσεις από άλλους συλλόγους, με το Draft Combine που ξεκινά τη Δευτέρα να θεωρείται κομβικό σημείο για τις πρώτες ουσιαστικές επαφές.

Παράλληλα, ο συνιδιοκτήτης των Μπακς, Τζίμι Χάσλαμ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Αντετοκούνμπο, σημειώνοντας ότι μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί πριν από το Draft, το οποίο ξεκινά στις 23 Ιουνίου. Όπως τόνισε, σε περίπτωση αποχώρησης του Έλληνα άσου, η ομάδα θα επιδιώξει να εξασφαλίσει «σημαντικά ανταλλάγματα».

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το Μιλγουόκι φέρεται να ζητά σε ενδεχόμενη ανταλλαγή έναν νεαρό παίκτη επιπέδου σταρ, καθώς και πολλαπλά picks πρώτου γύρου, όπως ακριβώς είχε διαμορφωθεί η στρατηγική του συλλόγου και πριν από την προθεσμία των ανταλλαγών τον Φεβρουάριο.

Την ίδια ώρα, αρκετές ομάδες του NBA εμφανίζονται ως πιθανοί «μνηστήρες» για τον Αντετοκούνμπο, μεταξύ των οποίων οι Νιου Γιορκ Νικς, οι Μπόστον Σέλτικς, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς και οι Λος Άντζελες Λέικερς, όλες με βλέψεις πρωταθλητισμού.

Στο κάδρο βρίσκονται επίσης ομάδες με υψηλές επιλογές στο Draft, όπως οι Ατλάντα Χοκς, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και οι Μαϊάμι Χιτ, με τον Αντετοκούνμπο στο παρελθόν να έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αγωνιστικής παρουσίας στο Μαϊάμι.

Ο 31χρονος Έλληνας διεθνής δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη μία σεζόν, ενώ διατηρεί player option για το 2027-28, χωρίς ωστόσο να διαθέτει ρήτρα μη ανταλλαγής. Παράλληλα, οι Μπακς διαθέτουν το Νο10 του φετινού Draft, στοιχείο που τους δίνει τη δυνατότητα είτε να ενισχυθούν άμεσα είτε να κινηθούν στρατηγικά σε περίπτωση αποχώρησής του.

Ο Giannis ταλαιπωρήθηκε φέτος από τραυματισμούς, αγωνιζόμενος σε 31 παιχνίδια, με μέσους όρους 27,6 πόντων και 9,8 ριμπάουντ, σε μια σεζόν όπου το Μιλγουόκι ολοκλήρωσε με αρνητικό ρεκόρ και έμεινε εκτός play-in.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ