Survivor: Σοβαρό ατύχημα υπέστη παίκτης και αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση
clock 09:00 | 12/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η τηλεοπτική μετάδοση του Survivor αναστέλλεται λόγω  σοβαρού ατυχήματος παίκτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΚΑΪ.

Ο ΣΚΑΪ εξέφρασε τη στήριξη και τη συμπαράστασή του προς τον ίδιο και την οικογένειά του.

Tι αναφέρει η ανακοίνωση:

Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του "Survivor" στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του "Survivor" γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».

