Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο

Η συζήτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών επιστρέφει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, με τα σενάρια για προσφυγή στις κάλπες το Φθινόπωρο του 2026 να ενισχύονται καθημερινά. Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά, την Ανοιξη του 2027, οι πολιτικές εξελίξεις, η κυβερνητική φθορά και οι δημόσιες τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας διατηρούν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες και πολιτικές εκτιμήσεις που κυκλοφορούν έντονα στο παρασκήνιο, στο τραπέζι βρίσκεται η ημερομηνία της 27ης Σεπτεμβρίου 2026, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο εκλογών μέσα στον Οκτώβριο. Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς η περίοδος μετά τη ΔΕΘ αποτελεί παραδοσιακά σημείο πολιτικών αποφάσεων και αναδιατάξεων.

Κυβερνητικά στελέχη απορρίπτουν δημοσίως τα σενάρια περί άμεσων εκλογών, ωστόσο πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ένα πιθανό εκλογικό αιφνιδιαστικό σχέδιο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει πολλαπλούς στόχους. Κυρίως, θα έθετε σε δύσκολη θέση πολιτικούς σχηματισμούς και πρόσωπα που φέρονται να εξετάζουν τη δημιουργία νέων κομμάτων αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις οργανωτικές και πολιτικές τους κινήσεις.

Ένα ξαφνικό κάλεσμα στις κάλπες θα περιόριζε δραστικά τον διαθέσιμο χρόνο πολιτικής προετοιμασίας, αιφνιδιάζοντας όχι μόνο την αντιπολίτευση αλλά και όσους επιχειρούν να διαμορφώσουν εναλλακτικούς πολιτικούς πόλους στον χώρο της κεντροδεξιάς και της δεξιάς πολυκατοικίας.

Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τόνισε ότι «οποιαδήποτε ημερομηνία μετά τη ΔΕΘ δεν θεωρείται πρόωρες εκλογές», αφήνοντας ουσιαστικά ανοικτό το ενδεχόμενο πολιτικών εξελίξεων, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Από την πλευρά του, κατηγορηματικός για τη διεξαγωγή των εκλογών την άνοιξη του 2027, εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διαψεύδοντας όλα τα αντίθετα σενάρια, ακόμη κι αν κάποια από αυτά προέρχονται από «γαλάζιες φωνές».

Παράλληλα, στο κυβερνητικό επιτελείο φαίνεται να αξιολογούνται συνεχώς κρίσιμοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τελικό πολιτικό σχεδιασμό.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η πορεία της τουριστικής περιόδου, η εξέλιξη των οικονομικών δεικτών, οι διεθνείς γεωπολιτικές πιέσεις, η διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου, αλλά και το συνολικό πολιτικό κλίμα που θα διαμορφωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Την ίδια ώρα, ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές επισκιάζουν το κυβερνητικό έργο, με τον πρωθυπουργό να έρχεται συχνά πυκνά σε δύσκολη θέση, καθώς καλείται να απαντά για δικαστικές υποθέσεις και στα συνεχή πυρά της αντιπολίτευσης για «γαλάζια» στελέχη.

Στελέχη της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να κινηθεί προτού δημιουργηθούν συνθήκες μεγαλύτερης πολιτικής πίεσης ή πριν ενισχυθούν φαινόμενα κοινωνικής δυσαρέσκειας που συνδέονται με την ακρίβεια, την καθημερινότητα και τις θεσμικές υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα.

Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει έντονα τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα στο κόστος στέγασης, ενέργειας και βασικών αγαθών, ενώ ζητήματα όπως οι μεταφορές, η ασφάλεια και η λειτουργία του κράτους, προκαλούν συχνά κοινωνική δυσαρέσκεια.

Ταυτόχρονα, η αντιπολίτευση επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά της κυβέρνησης, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου για αλαζονεία, απομάκρυνση από τα κοινωνικά προβλήματα και αδυναμία διαχείρισης κρίσιμων ζητημάτων της καθημερινότητας.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο γνωρίζουν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Η επιτυχής διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου, η διατήρηση ισχυρών επιδόσεων στον τουρισμό και την οικονομία, η αποφυγή νέων πολιτικών ή θεσμικών κρίσεων, αλλά και η συνολική εικόνα πολιτικού ελέγχου θα επηρεάσουν καθοριστικά τις τελικές αποφάσεις.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι διεθνείς εξελίξεις. Η αβεβαιότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ενεργειακές πιέσεις ενδέχεται να διαμορφώσουν ένα ακόμη πιο απαιτητικό περιβάλλον για την κυβέρνηση, μέσα στους επόμενους μήνες.

Ένας από τους βασικούς λόγους που ενισχύουν τα σενάρια για κάλπες το φθινόπωρο είναι το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι η παρουσίαση φοροελαφρύνσεων, αυξήσεων και παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και εργαζομένων θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα θετικό πολιτικό momentum ενόψει εκλογών.

Ωστόσο, όσοι διαφωνούν με ένα τέτοιο ενδεχόμενο επισημαίνουν ότι τα περισσότερα μέτρα δεν θα έχουν ακόμη εφαρμοστεί στην πράξη, άρα οι πολίτες δεν θα έχουν προλάβει να δουν άμεσα οφέλη στην καθημερινότητά τους.

Σημαντικό ρόλο στη συζήτηση παίζουν και οι διεθνείς εξελίξεις, κυρίως η συνέχιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στην κυβέρνηση υπάρχει προβληματισμός ότι μια παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος και συνολικά σε έναν δύσκολο χειμώνα για την οικονομία και τα νοικοκυριά.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ενισχύονται οι φωνές που θεωρούν ότι μια εκλογική αναμέτρηση νωρίτερα ίσως αποδειχθεί πολιτικά ασφαλέστερη επιλογή για τη Νέα Δημοκρατία.

Στο εσωτερικό της Ν.Δ. υπάρχουν στελέχη που θεωρούν ότι, εφόσον διαμορφωθεί ένας σχετικά καθαρός πολιτικός ορίζοντας το φθινόπωρο, η κυβέρνηση θα μπορούσε να επιλέξει πρόωρες κάλπες ώστε να περιορίσει τη φθορά και να μην αφήσει περιθώριο στην αντιπολίτευση να εντείνει περαιτέρω την πίεση.

Ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ της επίσπευσης των εκλογών αφορά τα νέα πολιτικά σχήματα που βρίσκονται υπό διαμόρφωση. Στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι μια γρήγορη προσφυγή στις κάλπες δεν θα αφήσει επαρκή χρόνο στα νέα κόμματα να οργανωθούν, να αποκτήσουν μηχανισμό και να αποκρυσταλλώσουν πολιτική επιρροή.

Παράλληλα, η έντονη συζήτηση για πρόωρες εκλογές φαίνεται ήδη να επιταχύνει τις εξελίξεις και τις διεργασίες για την επίσημη ανακοίνωση νέων πολιτικών σχημάτων.

