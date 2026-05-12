Ηράκλειο: Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου...

Συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου, μιας υπόθεσης που προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη.

Η διαδικασία είχε ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου 2026, όμως διακόπηκε και προσδιορίστηκε εκ νέου για σήμερα, με το δικαστήριο να συνεχίζει την εξέταση μαρτύρων και στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δικαστηρίου όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες ενώ ο βιολογικός πατέρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακοποίηση, σωματικές βλάβες και έκθεση ανηλίκου.

Ιστορικό της υπόθεσης

Ο μικρός Άγγελος είχε μεταφερθεί τον Ιανουάριο του 2025 σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ από κατοικία στην περιοχή της Θερίσου στο Ηράκλειο, φέροντας βαρύτατες κακώσεις σε όλο του το σώμα και κυρίως στο κεφάλι. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα, έχοντας διαπιστωθεί εγκεφαλικός θάνατος, ενώ η οικογένεια προχώρησε σε δωρεά των οργάνων του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η κακοποίηση φέρεται να είχε επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την ιατροδικαστική έκθεση να κάνει λόγο για πολλαπλές κακώσεις, εκχυμώσεις και εγκαύματα, που δεν προέκυψαν από ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά από διαδοχικές πράξεις βίας.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, ενώ οι γιατροί έθεσαν εξαρχής υποψίες κακοποίησης λόγω της σοβαρότητας και της εικόνας των τραυμάτων.

Στο εδώλιο βρίσκονται η μητέρα του παιδιού και ο τότε σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και βαριά κακοποίηση ανηλίκου, ενώ για την υπόθεση έχει απασχολήσει και τρίτο πρόσωπο της οικογένειας, με διαφορετικό βαθμό εμπλοκής, ανάλογα με τη δικογραφία.

Η πρώτη φάση της δίκης στις 17 Μαρτίου είχε σημαδευτεί από εντάσεις, καταθέσεις που περιγράφουν ιδιαίτερα βαριά εικόνα κακοποίησης και αιτήματα της υπεράσπισης, πριν τελικά διακοπεί για να συνεχιστεί σε νέα ημερομηνία, όπως και γίνεται σήμερα.

