Άνοδος στις τιμές πετρελαίου λόγω φόβων για κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ – Ιράν

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές της Τρίτης στην Ασία, καθώς οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία την αβεβαιότητα γύρω από το ενδεχόμενο διπλωματικής αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent κατέγραψαν άνοδο 30 σεντς ή 0,29% και διαμορφώθηκαν στα 104,51 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 31 σεντς ή 0,32% και έφτασε στα 98,38 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα αύξηση ακολούθησε τη σημαντική άνοδο της Δευτέρας, όταν και οι δύο βασικοί δείκτες πετρελαίου έκλεισαν σχεδόν 2,8% υψηλότερα. Οι αγορές αξιολόγησαν τον αντίκτυπο των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και αντέδρασαν με νέες αγορές στα συμβόλαια του αργού.

