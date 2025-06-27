Τσιάρας: Από τους Έλληνες φορολογούμενους θα πληρωθεί το πρόστιμο 415 εκατ. για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην παραδοχή ότι το πρόστιμο ύψους 415 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για παρατυπίες και αδυναμίες στον μηχανισμό επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τους Έλληνες φορολογούμενους, προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Ο κ. Τσιαράς τόνισε ότι τα χρήματα θα παρακρατηθούν σταδιακά από τις μελλοντικές κοινοτικές ενισχύσεις και επειδή οι πληρωμές στους αγρότες γίνονται προκαταβολικά από το κράτος, το βάρος επιστρέφει στο εθνικό ταμείο.

Προανήγγειλε προσφυγή για το πρόστιμο

«Αυτό σημαίνει ότι τελικά τα πληρώνει ο φορολογούμενος», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ. Παράλληλα, προανήγγειλε προσφυγή της ελληνικής πλευράς για επανεξέταση του ποσού και της αιτιολόγησης του προστίμου, το οποίο αφορά αδυναμίες του μηχανισμού και όχι απαραίτητα απευθείας παράνομες επιδοτήσεις.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι στη δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο ελληνικό Κοινοβούλιο αναφέρονται δύο πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, ωστόσο υποστήριξε ότι «η μέχρι στιγμής ανάγνωση δεν δείχνει κάτι μεμπτό».

«Πρέπει να δούμε την υπόθεση με νηφαλιότητα και θεσμικότητα. Δεν μπορεί να δαιμονοποιείται η κυβέρνηση όταν συμμετέχουν και πρόσωπα από άλλα κόμματα», τόνισε, απαντώντας στην αντιπολίτευση που εξετάζει το αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Παράλληλα άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται επικοινωνιακά τα στοιχεία της δικογραφίας, σημειώνοντας ότι «κάποιοι σπεύδουν να καταδικάσουν χωρίς να έχουν δει τις αποδείξεις».

Επίκεντρο ελέγχων ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός υπογράμμισε πως η πληρωμή των ενισχύσεων για τη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία αναβάλλεται προσωρινά, καθώς «πρέπει να προηγηθούν έλεγχοι», προκειμένου να αποφευχθούν νέες παρατυπίες.

«Χτίζουμε έναν πραγματικό μηχανισμό ελέγχου, όχι στα χαρτιά», τόνισε και προανήγγειλε την πρόσληψη 100 επιστημόνων μέσω ΟΑΕΔ για να ενισχύσουν τον ελεγκτικό μηχανισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, υλοποιείται σχέδιο δράσης (action plan) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ έχει τεθεί ο οργανισμός υπό επιτήρηση.

