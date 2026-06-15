Το Ρεκόρ Γκίνες στη Θεσσαλονίκη: 830 ατομα χόρεψαν το πιο... μακρύ ζεϊμπέκικο στην Αριστοτέλους (βίντεο)

Η Θεσσαλονίκη έγραψε ιστορία, κατακτώντας το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.

Συνολικά 830 χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Αριστοτέλους και χόρεψαν το τραγούδι «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η εντυπωσιακή διοργάνωση έφερε στη Θεσσαλονίκη συμμετέχοντες από δεκάδες περιοχές της Ελλάδας αλλά και από χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Κύπρος, η Σερβία, η Πολωνία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

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Με 830 συμμετοχές, η ελληνική πόλη ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε η Κύπρος με 754 χορευτές.

Το ιστορικό αυτό γεγονός συνδύασε την ελληνική παράδοση με έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό, καθώς η δράση πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση και προβολή του έργου της Alzheimer Hellas.

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Η συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη του ελληνικού χορού να ενώνει ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου.

Πώς βοηθά ο χορός

Ο Θέμης Παραστατίδης εδώ και αρκετά χρόνια πραγματοποιεί μαθήματα χορού σε ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Πώς τους βοηθά ο χορός; «Ο χορός δεν είναι μόνο γυμναστική, αλλά πολλά περισσότερα.

Γυμνάζει τη μνήμη, καθώς οι χορευτές και χορεύτριες πρέπει να θυμούνται τα βήματα του χορού και να έχουν καλό συντονισμό κινήσεων.

Επιπλέον, βελτιώνεται η ψυχολογία, γιατί ο χορός τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κάτι ομαδικό, να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να γνωρίσουν κόσμο. Είναι πολλά τα θετικά στοιχεία του χορού» εξηγεί.

Υπενθυμίζεται πως για να γίνει πράξη το σημερινό ρεκόρ, στις 12 και 13 Ιουνίου οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα, να γνωρίσουν τη χορογραφία της επίσημης προσπάθειας και να προετοιμαστούν για τη «μεγάλη μέρα».

Τον τίτλο απένειμε εκπρόσωπος της οργάνωσης Γκίνες, η οποία ανέφερε ότι για τα βραβεία ακολουθείται πολύ αυστηρή διαδικασία, από την καταμέτρηση των συμμετεχόντων μέχρι την εκτέλεση και οι συμμετέχοντες στη Θεσσαλονίκη «τα πήγαν τέλεια».

H απονομή έγινε υπό τους ήχους του εμβληματικού τραγουδιού «We are the Champions» των Queen._

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