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GOSSIP - LIFESTYLE
Ο Light και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους
light
clock 14:00 | 15/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τον γιο τους βάφτισαν ο Light και η σύζυγός του, Αννα, την Κυριακή 14 Ιουνίου. Τη χαρμόσυνη είδηση την έκαναν γνωστή, δημοσιεύοντας φωτογραφικό υλικό στο Instagram, με τους δύο γονείς να είναι ντυμένοι ασορτί, με λευκές και μπεζ αποχρώσεις. 

Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε ένα εκκλησάκι δίπλα στη φύση, με λίγους καλεσμένους και λιτό στολισμό, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

ligth
light

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