Δανάη Μπάρκα: Η ανάρτηση για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση

Λίγες ώρες μετά τον γάμο της με τον Φώτη Μπότση, η Δανάη Μπάρκα έκανε μία ανάρτηση για αυτή τη ξεχωριστή ημέρα της ζωής της.

Η ίδια επέλεξε να μοιραστεί μια ρομαντική φωτογραφία με τον σύζυγό της, συνοδεύοντάς την με μια τρυφερή λεζάντα.

«Η πιο όμορφη υπόσχεση. Τα μηνύματα είναι αμέτρητα. Σας ευχαριστώ & σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σας ανταποδίδω κάθε όμορφη σκέψη!

Υ.Γ 1: θα αναλύσω τα πάντα φυσικά απλά να βρω λίγο χρόνο. Υ.Γ 2: η ζωή όταν μοιράζεσαι στιγμές είναι τόσο ομορφότερη», έγραψε χαρακτηριστικά.

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