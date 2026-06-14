O Λευτέρης Ελευθερίου χώρισε μετά από 22 χρόνια

Ο Λευτέρης Ελευθερίου παραχώρησε μια ειλικρινή συνέντευξη στο περιοδικό Gala και αποκάλυψε το διαζύγιό του μετά από 22 χρόνια. Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως εκείνος και η Τατιάνα Καλαντζή έχουν ακολουθήσει πλέον διαφορετικούς δρόμους, διατηρώντας ωστόσο μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και στήριξης.

Επομένως είσαι από εκείνους που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή τους.

«Δεν είναι ότι την προστατεύω. Μιλάω για τα προσωπικά μου, αλλά ως έναν βαθμό. Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε η είδηση του διαζυγίου μου, το οποίο συνέβη πριν από τρία χρόνια. Δεν θέλαμε να το διαφημίσουμε, δεν έχει αλλάξει και κάτι για εμάς. Είμαστε πολύ αγαπημένοι και πολύ υποστηρικτικοί ο ένας στον άλλον. Ήμασταν 22 χρόνια μαζί, δεν κύλησαν τα πράγματα όπως περιμέναμε τα τελευταία χρόνια και αποφασίσαμε να χωρίσουν οι δρόμοι μας, ήρεμα και πολιτισμένα. Είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στην οικογένεια μας και αυτό το φέρνουμε ως παράδειγμα στα παιδιά μας και για τις δικές τους σχέσεις. Γιατί αν αύριο μεθαύριο είναι με έναν άνθρωπο που αγαπάνε και για κάποιον λόγο αργότερα δεν θέλουν να είναι μαζί, πρέπει να χωρίσουν ήρεμα, με αγάπη και χωρίς φόβο».

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