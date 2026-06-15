Ουκρανία: Νεκροί σε Κίεβο και Χάρκοβο από ρωσικές επιθέσεις – Στις φλόγες η Λαύρα των Σπηλαίων

Δύσκολη ήταν η νύχτα που πέρασε στην Ουκρανία με ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο με νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο και στην πόλη Χάρκοβο, που υπέστησαν όπως και άλλες ουκρανικές πόλεις μαζικά ρωσικά πλήγματα, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ τμήματα καθεδρικού ναού, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, βρίσκονταν στις φλόγες.

Smoke and flames rise from the Dormition Cathedral in the Orthodox complex of the Kyiv Pechersk Lavra following a Russian missile strike on the Ukrainian capital pic.twitter.com/wvRvRpOzI2 — AFP News Agency (@AFP) June 15, 2026

«Δυστυχώς, πληροφορίες κάνουν λόγο για δυο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης του εχθρού», ανέφερε αρχικά μέσω Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, προτού ενημερώσει μερικά λεπτά αργότερα ότι «ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε τέσσερις» και ότι είχαν καταμετρηθεί 23 τραυματίες «ως τις 05:40», ανάμεσά τους «παιδί».

Παράλληλα, τμήμα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, πήρε φωτιά, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο τόνισε πως βρισκόταν σε εξέλιξη πυρκαγιά στην οροφή του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς από το 1990.

Στο Χάρκοβο, πέντε διασώστες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε «συνεχή» ρωσικά πλήγματα, ανέφερε ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ρωσική περιφέρεια Τούλα σε ουκρανική επιδρομή με drones, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μιλάεφ.

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