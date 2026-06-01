Μιλάνο: Ληστεία σε εστιατόριο με λεία κρασιά αξίας πάνω από 280.000 ευρώ

Κλοπή μεγάλης αξίας σημειώθηκε στο εστιατόριο L’Affinatore στο Μιλάνο, όπου δύο άτομα αφαίρεσαν σπάνιες φιάλες κρασιών συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 280.000 ευρώ. Το περιστατικό καταγράφηκε από το σύστημα καμερών ασφαλείας του καταστήματος και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε από την ίδια την επιχείρηση μέσω των κοινωνικών δικτύων, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του εστιατορίου L’Affinatore, που βρίσκεται στην περιοχή Σενπιόνε και είναι γνωστό για την εκτενή λίστα κρασιών και τις εκλεκτές κοπές κρεάτων, οι δράστες εισέβαλαν στον χώρο, έσπασαν το προστατευτικό γυαλί που κάλυπτε τις φιάλες και αφαίρεσαν όσο το δυνατόν περισσότερα μπουκάλια, τα οποία τοποθέτησαν σε μεγάλη τσάντα.



Το εστιατόριο δημοσίευσε στα social media και βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, στο οποίο διακρίνονται δύο άτομα τη στιγμή της διάρρηξης και της αφαίρεσης των κρασιών.

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του το εστιατόριο



Σε ανακοίνωσή του, το εστιατόριο αναφέρει ότι θα υποβάλει μήνυση και εκφράζει την ελπίδα ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν. Παράλληλα, τονίζει ότι: «Θα αντικαταστήσουμε τις φιάλες Romanée-Conti που αφαιρέθηκαν, θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές, θα δημοσιοποιήσουμε τους σειριακούς αριθμούς των κλεμμένων φιαλών ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν και να ιχνηλατηθούν, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την εμπορική τους διάθεση, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε κάθε μέρα».

Το εστιατόριο υπογραμμίζει επίσης ότι «μια κλοπή μπορεί να αφαιρέσει σπουδαία κρασιά, αλλά δεν μπορεί να αφαιρέσει τη δουλειά, το πάθος και την αφοσίωση που επενδύουμε εδώ και χρόνια».



Παρά το περιστατικό, η επιχείρηση ευχαρίστησε τους πελάτες και τους ακολούθους για τα μηνύματα συμπαράστασης και επιβεβαίωσε ότι παραμένει ανοιχτή κανονικά.

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