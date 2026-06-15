Η πιο ανώδυνη λύση για φιλοξενία των λαθρομεταναστών μέχρι να προωθηθούν στον προορισμό τους, είναι επιβατηγό πλοίο και όχι δομή

Η λύση για το διαμετακομιστικό κέντρο λαθρομεταναστών στο Ηράκλειο είναι πολύ απλή και μόνον όσοι εθελοτυφλούν ή έχουν άλλα σχέδια, δεν την βλέπουν.

Στο Ηράκλειο δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί αυτό που λέγεται δομή. Γιατί η δομή είναι κάτι που παραπέμπει σε μία πιο μόνιμη κατάσταση.

Στο Ηράκλειο χρειάζεται ένα διαμετακομιστικό κέντρο, το οποίο δεν θα είναι μόνιμο, αλλά, προσωρινό. Άρα δεν πρέπει να είναι κτίριο.

Η λύση είναι να φέρει η κυβέρνηση, σ' ένα απόμερο λιμάνι της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, ένα επιβατηγό πλοίο πάνω στο οποίο θα στεγάζονται προσωρινά οι λαθρομετανάστες, μέχρι να προωθηθούν στον Πειραιά κι από κει, οπουδήποτε αλλού.

Πάνω στο πλοίο αυτό, οι προσωρινά διαμένοντες, θα τρώνε, θα πλένονται και θα κοιμούνται, χωρίς να ενοχλούν και χωρίς να ενοχλούνται, μέχρι να ταυτοποιηθούν και να προωθηθούν στον προορισμό τους.

Όσο για τα έξοδα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ διαθέτει τεράστια κονδύλια για όσους μεταναστεύουν. Μάλλον οικονομικό όφελος θα έχει το κράτος από τα χρήματα που θα πάρει, σε σχέση μ' αυτά που θα ξοδέψει.

Ας αφήσουν λοιπόν όλοι οι αρμόδιοι τις συσκέψεις και τις διάφορες προτάσεις που εξαγριώνουν τους πολίτες και να προτείνουν στον Υπουργό την μόνη, ανώδυνη λύση.

ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ 101,5

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