ΔΕΥ.15 Ιου 2026 09:26
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΠΟΨΕΙΣ
Η πιο ανώδυνη λύση για φιλοξενία των λαθρομεταναστών μέχρι να προωθηθούν στον προορισμό τους, είναι επιβατηγό πλοίο και όχι δομή
μεταναστες
clock 07:53 | 15/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η λύση για το διαμετακομιστικό κέντρο λαθρομεταναστών στο Ηράκλειο είναι πολύ απλή και μόνον όσοι εθελοτυφλούν ή έχουν άλλα σχέδια, δεν την βλέπουν.

Στο Ηράκλειο δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί αυτό που λέγεται δομή. Γιατί η δομή είναι κάτι που παραπέμπει σε μία πιο μόνιμη κατάσταση. 

Στο Ηράκλειο χρειάζεται ένα διαμετακομιστικό κέντρο, το οποίο δεν θα είναι μόνιμο, αλλά, προσωρινό. Άρα δεν πρέπει να είναι κτίριο.

Η λύση είναι να φέρει η κυβέρνηση, σ' ένα απόμερο λιμάνι της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, ένα επιβατηγό πλοίο πάνω στο οποίο θα στεγάζονται προσωρινά οι λαθρομετανάστες, μέχρι να προωθηθούν στον Πειραιά κι από κει, οπουδήποτε αλλού. 

Πάνω στο πλοίο αυτό, οι προσωρινά διαμένοντες, θα τρώνε, θα πλένονται και θα κοιμούνται, χωρίς να ενοχλούν και χωρίς να ενοχλούνται, μέχρι να ταυτοποιηθούν και να προωθηθούν στον προορισμό τους.

Όσο για τα έξοδα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ διαθέτει τεράστια κονδύλια για όσους μεταναστεύουν. Μάλλον οικονομικό όφελος θα  έχει το κράτος από τα χρήματα που θα πάρει, σε σχέση μ' αυτά που θα ξοδέψει. 

Ας αφήσουν λοιπόν όλοι οι αρμόδιοι τις συσκέψεις και τις διάφορες προτάσεις που εξαγριώνουν τους πολίτες και να προτείνουν στον Υπουργό την μόνη, ανώδυνη λύση.

ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ 101,5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Η ώρα των οριστικών αποφάσεων για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας

Ηράκλειο: Με βαθιά θλίψη και οδύνη το στερνό αντίο τον άτυχο Γιάννη - Βαριές κατηγορίες για τον 83χρονο οδηγό

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μεταναστες Ηρακλειο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis