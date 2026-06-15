Θλίψη για τον θάνατο του Γεράσιμου Κόμη, προέδρου των Ποταμιών

Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία των Ποταμιών του Δήμου Χερσονήσου η είδηση του θανάτου του Γεράσιμου Κόμη ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών.

Ο Γεράσιμος Κόμης ήταν ένας εξαιρετικά αγαπητός άνθρωπος ευαισθητοποιημένος με τα κοινά, τα οποία υπηρετούσε με βαθιά αγάπη για τον τόπο του με όλες του τις δυνάμεις.

Ως Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιών του δήμου Χερσονήσου, εξελέγη 4 φορές, γεγονός που καταδεικνύει την εμπιστοσύνη και την στήριξη όλων των συγχωριανών.

Γέννημα-θρέμμα των Ποταμιών και πατέρας δύο παιδιών, αφιέρωσε 35 συναπτά έτη στην Ελληνική Αστυνομία, υπηρετώντας τους συμπολίτες του με υπευθυνότητα και αφοσίωση. Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 αποστρατεύτηκε και επέστρεψε στη γενέτειρα του στις Ποταμιές.

Δεν υπήρξε μόνο ένας ικανός πρόεδρος, αλλά και ένας άνθρωπος προσιτός, με ήθος και αξιοπρέπεια, που στεκόταν με ειλικρίνεια και ενδιαφέρον δίπλα σε κάθε συγχωριανό του, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Η κοινωνία των Ποταμιών πενθεί την απώλεια ενός άξιου και γνήσιου ανθρώπου, με καθαρό βλέμμα και μεγάλη καρδιά, η οποία αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών η «Γκουβερνιώτισσα» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση.



Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα, στον πολιούχο Ναό του Αγίου Δημητρίου στις Ποταμιές.

Υ.Γ. Σε έκτακτη συνεδρίαση του, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε να καταθέσει στεφάνι στη σορό του.

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