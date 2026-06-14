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GOSSIP - LIFESTYLE
Ελένη Μενεγάκη και Μάκης Παντζόπουλος πήγαν για μπάνιο στο Σούνιο
μενεγακη
clock 20:00 | 14/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ελένη Μενεγάκη πήγε με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, στο Σούνιο και το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η παρουσιάστρια ανέβασε μία σειρά με φωτογραφίες στο Instagram, όπου βρίσκεται στο αυτοκίνητο μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλο, αλλά και κάποιες άλλες που βρίσκεται στη θάλασσα και δροσίζεται, φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι.

«Δεν έχει σημασία ο προορισμός γιατί μαζί γράφουμε τις πιο όμορφες διαδρομές», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.


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A post shared by @elenimenegaki

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