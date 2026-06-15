Ισχυρός σεισμός 6,6R έπληξε τις Φιλιππίνες

Σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Δευτέρα το νησί Μιντανάο, στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, σύμφωνα με την κρατική σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων Phivolcs.

Ο σεισμός, που έπληξε 164 χλμ. νοτιοανατολικά του Governor Generoso στην επαρχία Davao Oriental, είχε βάθος 86 χλμ., ανέφερε η Phivolcs, προσθέτοντας ότι δεν αναμένονται ζημιές.

Ο διευθυντής της Phivolcs, Teresito Bacolcol, δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό DZMM ότι ο σεισμός της Δευτέρας είχε την εστία του κατά μήκος της Τάφρου των Φιλιππίνων και δεν συνδέεται με τον σεισμό μεγέθους 7,8 που έπληξε το Μιντανάο στις 8 Ιουνίου, το επίκεντρο του οποίου βρισκόταν σε απόσταση μεγαλύτερη των 250 χλμ.

Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό της περασμένης εβδομάδας έχει αυξηθεί σε 65, ενώ 36 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας της χώρας, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

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