Κρήτη - Κτηματολόγιο: Πιέζουν για πολιτική λύση ώστε να μην χαθούν οι περιουσίες

Σε μείζον πολιτικό ζήτημα εξελίσσεται η διαδικασία ανάρτησης του Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, καθώς οι πιέσεις για παράταση των προθεσμιών εντείνονται, την ώρα που πολίτες, μηχανικοί και δικηγόροι προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα και κίνδυνο απώλειας περιουσιακών δικαιωμάτων.

Το θέμα αποκτά πλέον κεντρικά πολιτικά χαρακτηριστικά, καθώς, όπως ξεκαθαρίστηκε κατά την πρόσφατη παρουσία της διοίκησης του Ελληνικού Κτηματολογίου στην Κρήτη, τυχόν παράταση δεν μπορεί να αποφασιστεί από το ίδιο το Κτηματολόγιο αλλά απαιτεί πολιτική παρέμβαση, λόγω των δεσμεύσεων που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του έργου.

Κατά την εκδήλωση που διοργάνωσε την περασμένη Παρασκευή το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο, παρουσία του προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου Θοδωρή Λίπα, της γενικής διευθύντριας και της νομικής ομάδας του φορέα, τέθηκαν επί τάπητος τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων. Αντίστοιχα, ιδιαίτερα μεγάλη ήταν και η συμμετοχή στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου για το ίδιο ζήτημα.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο τοπογράφος μηχανικός Αντώνης Κουμπενάκης, ο οποίος συντονίζει την επιτροπή κτηματολογίου που έχει συστήσει το ΤΕΕ/ΤΑΚ, μετέφερε τα βασικά συμπεράσματα των συναντήσεων με τη διοίκηση του Κτηματολογίου. Όπως ανέφερε, το πρώτο και σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει περιθώριο παράτασης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και αιτημάτων διόρθωσης πέραν της 27ης Ιουλίου. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν δημόσια, εξετάζεται μια άτυπη διαδικασία επιπλέον περίπου δεκαπέντε ημερών, προκειμένου να μπορούν να συμπληρώνονται ή να διορθώνονται ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις.

Ο κ. Κουμπενάκης υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα οι έγκυρες δηλώσεις που έχουν υποβληθεί φθάνουν περίπου στο 45%, ενώ για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία προανάρτησης απαιτείται ποσοστό τουλάχιστον 50%. Όπως σημείωσε, θα έπρεπε να είχε προηγηθεί μια πολύ πιο επιθετική και οργανωμένη καμπάνια ενημέρωσης, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητές τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περίπου πεντέμισι στα δέκα ακίνητα εμφανίζονται στην ανάρτηση ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Για τις περιπτώσεις αυτές οι πολίτες καλούνται να κινηθούν άμεσα, καταθέτοντας αίτηση διόρθωσης ή ένσταση, προκειμένου να δηλωθεί η πραγματική κυριότητα των ακινήτων πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι εάν οι ιδιοκτήτες δεν ελέγξουν έγκαιρα τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να βρεθούν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του έργου, επισημάνθηκε ότι πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα να προχωρούν οι οριστικές εγγραφές ακόμη και όταν εκκρεμούν αιτήματα διόρθωσης, με σχετική επισήμανση ότι έχει κατατεθεί αίτημα από τον ενδιαφερόμενο και βρίσκεται υπό εξέταση.

Την ίδια ώρα, τόσο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης όσο και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου ζητούν μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για τον έλεγχο και τη διόρθωση των στοιχείων, επισημαίνοντας ότι έχουν εντοπιστεί πλήθος λαθών σε ιδιοκτησιακά και χωρικά δεδομένα, ενώ κάνουν λόγο για ιδιαιτερότητες της Κρήτης που δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από τη διαδικασία της κτηματογράφησης.

Στην εκπομπή παρενέβη και ο βουελτυής Ηρακλειου της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης ο οποίος είπε ότι αναμένονται επαφές με τον αρμόδιο υπουργό που εποπτεύει τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και με τη διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου, προκειμένου να εξεταστούν βελτιώσεις και πιθανές λύσεις. Ωστόσο, όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν ότι εάν υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή των προθεσμιών, αυτή θα αποτελεί πλέον καθαρά πολιτική απόφαση.

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