Η αποκάλυψη της Μαριαλένας Ρουμελιώτη για το πρόβλημα υγείας μετά τη γέννα

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη χρειάστηκε να παραμείνει στο μαιευτήριο περισσότερο από το αναμενόμενο εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας που παρουσιάστηκε ξαφνικά, προκαλώντας ανησυχία τόσο στην ίδια όσο και στους ανθρώπους της.

Η πρώην παίκτρια του Survivor μετά το εξιτήριό της, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, περιγράφοντας όσα βίωσε το τελευταίο διάστημα.

«Εκεί που νόμιζα ότι όλα είχαν τελειώσει… Ότι οι πόνοι, η αγωνία και οι δυσκολίες ανήκαν πια στο παρελθόν. Εκεί που κρατούσα επιτέλους το μωρό μου στην αγκαλιά μου και πίστευα ότι από εδώ και πέρα όλα θα πάρουν τον δρόμο τους, η ζωή είχε άλλα σχέδια. Ένα απρόσμενο πρόβλημα υγείας εμφανίστηκε και μου θύμισε πως στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο

Παρ’ όλα αυτά, η καθημερινότητα με ένα νεογέννητο δεν σταματά. Οι αγκαλιές, οι θηλασμοί, τα ξενύχτια και όλη αυτή η πρωτόγνωρη αγάπη συνεχίζουν να υπάρχουν πάνω από όλα. Και κάπου εκεί κατάλαβα πως η δύναμη μιας μητέρας είναι κάτι που δύσκολα μπορείς να περιγράψεις μέχρι να το ζήσεις. Δεν ξέρω από πού πηγάζει, αλλά εμφανίζεται κάθε φορά που τη χρειάζεσαι»., έγραψε χαρακτηριστικά.

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