Στο στόχαστρο του ΥΠΕΝ οι ρευματοκλοπές: 450 εκατ. ευρώ ο ετήσιος «λογαριασμός»

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπαίνουν ξανά οι ρευματοκλοπές, που εξακολουθούν να κοστίζουν πάνω από 450 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και να επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές με περίπου 60 ευρώ ετησίως μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, το ΥΠΕΝ εξετάζει νέα, αυστηρότερα μέτρα, όπως εντατικοποίηση των ελέγχων, περιορισμό των προθεσμιών για ενστάσεις και επανελέγχους, αλλά και μείωση των δόσεων εξόφλησης της κλεμμένης ενέργειας, ώστε η ρευματοκλοπή να καταστεί οικονομικά ασύμφορη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, οι ρευματοκλοπές εκτινάχθηκαν από το 1,1% της κατανάλωσης το 2012 στο 5,6% κατά την ενεργειακή κρίση, ενώ το 2024 υποχώρησαν στο 5,1%. Για το 2025 εκτιμάται νέα μείωση, καθώς οι έλεγχοι αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50%.

Καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του φαινομένου αναμένεται να διαδραματίσουν οι έξυπνοι μετρητές. Σήμερα έχουν εγκατασταθεί σε 1,4 εκατομμύρια παροχές, με στόχο να καλύψουν το σύνολο των 7,7 εκατομμυρίων καταναλωτών έως το 2030.

Την ίδια ώρα, ο ΔΕΔΔΗΕ επιταχύνει τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού του δικτύου, οι οποίες έφτασαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2020-2025, με αιχμή τις υπογειοποιήσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές.

Πηγή: athina984.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: