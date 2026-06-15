Ηράκλειο: Κύμα αντιδράσεων για τις εξώσεις σε Νηπιαγωγεία

Εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές πραγματοποίησαν σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στο αίθριο της Λότζια με πρωτοβουλία της Ένωσης Γονέων Συλλόγων Γονέων Μαθητών Ηρακλείου για τα εκρηκτικά προβλήματα σχολικής στέγης ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το πρόβλημα της σχολικής στέγης ένα από τα πιο κρίσιμα και μακροχρόνια ανοικτά ζητήματα της εκπαίδευσης στο Ηράκλειο το οποίο μετακυλίεται εδώ και 10ετίες με αποτέλεσμα μέσα στο πέρασμα του χρόνου να οξύνεται και σήμερα η κατάσταση να έχει φτάσει σε εκρηκτικό αδιέξοδο.

Εκπαιδευτικοί και γονείς μαζί με την Ένωση Γονέων ζητούν να ανεγερθούν νηπιαγωγεία σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή για τα παιδιά. Όπως είναι γνωστό το 10% των σχολικών κτηρίων και συγκεκριμένα των νηπιαγωγείων του Δήμου Ηρακλείου βρίσκονται σε μισθωμένα ακίνητα, και μέσα σε όλα τα χρόνια που προηγήθηκαν δεν υπήρξε μέριμνα για να κατασκευαστούν σχολεία.

Έτσι σταδιακά από την προηγούμενη χρονιά άρχισε να προχωρά η διαδικασία των εξώσεων των νηπιαγωγείων από τους χώρους που καταλαμβάνουν επειδή οι ιδιοκτήτες τους θέλουν να τα αξιοποιήσουν ή να αυξήσουν το μίσθωμα. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι το 42ο νηπιαγωγείοαπό πέρυσι να έχει μείνει χωρίς στέγη και να φιλοξενείται προσωρινά σε δύο διαφορετικά σχολεία.

Στο μεταξύ ήδη έχουν συζητηθεί άλλες δύο αγωγές έξωσης σχολείων όπου η πρώτη αφορά το 37ο Νηπιαγωγείο που για δεκαετίες στεγάζεται σε ένα εντελώς ακατάλληλο υπόγειο χώρο, και η δεύτερη αφορά σε μια αίθουσα του 57ου νηπιαγωγείου. Τα προβλήματα όμως δεν σταματάνε εδώ διότι έπονται και άλλες εξώσεις με αποτέλεσμα δεκάδες μαθητές να κινδυνεύουν να χάσουν τα σχολεία τους.

Εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές ζητούν από το Δήμο να προχωρήσει στην κατασκευή σύγχρονων σχολείων για να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν ξεκαθαρίζοντας ότι όσο αυτό δεν γίνεται η κατάσταση όλο και θα χειροτερεύει. Η Ένωση Γονέων έχει ήδη ζητήσει άμεσα να γίνει συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αποκλειστικά με το θέμα της σχολικής στέγης, να δοθούν επιτέλους επαρκή στοιχεία για τα οικόπεδα που είναι χαρακτηρισμένα ως σχολική στέγη, ιδιαίτερα στην περιοχή Μασταμπά- Μεσαμπελιών, να προχωρήσουν οι απαλλοτριώσεις που εκκρεμούν και να χαρακτηριστούν νέα οικόπεδα ως κατάλληλα για σχολική στέγη ειδικά στις περιοχές που είναι ιδιαίτερα οξυμένο το πρόβλημα.

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