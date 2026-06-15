Κρήτη - μεταναστευτικό: Κάθοδος Πλεύρη στο νησί - Εν αναμονή για την δομή στο Ηράκλειο

Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Κρήτη, καθώς όλα δείχνουν ότι μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις γύρω από τη δημιουργία προσωρινού χώρου φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο (Τρίτη 16/6), στη μία το μεσημέρι, στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης , προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγυιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, παρά το γεγονός πως συνεχίζονται οι διεργασίες για την εξεύρεση χώρου στο Ηράκλειο, δεν προβλέπεται επίσκεψή του στην πόλη.

Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, κατά την οποία καταγράφηκε ξεκάθαρη αντίθεση στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης τάχθηκε υπέρ της αναζήτησης άλλης λύσης, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στις θέσεις του Δήμου Χερσονήσου και των τοπικών φορέων που θεωρούν ακατάλληλη τη συγκεκριμένη περιοχή.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι βρίσκονται υπό εξέταση δύο νέες εναλλακτικές τοποθεσίες, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς στόχος είναι να αποφευχθούν πρόωρες αντιδράσεις πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους από τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εκκρεμότητα που αφορά το παλιό ψυγείο εντός της λιμενικής ζώνης του Ηρακλείου, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα για την προσωρινή παραμονή μεταναστών που φτάνουν στο νησί.

Οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου απέστειλαν κοινή επιστολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΛΗ Α.Ε., Μηνά Παπαδάκη, ζητώντας να εξεταστεί η αναστολή ή η απόσυρση για τριάντα ημέρες των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κατατεθεί για την εκκένωση του χώρου.

Όπως επισημαίνουν, σε περίπτωση που το κτίριο εκκενωθεί πριν εξευρεθεί εναλλακτική λύση, υπάρχει κίνδυνος οι αρμόδιες αρχές να βρεθούν χωρίς διαθέσιμο χώρο προσωρινής φιλοξενίας, γεγονός που θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των νέων αφίξεων αλλά και αρνητικές εικόνες για το Ηράκλειο και τον τουρισμό της Κρήτης, στην κορύφωση μάλιστα της τουριστικής περιόδου.

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