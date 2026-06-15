Προβλήματα γονιμότητας για 1 στα 6 άτομα – Η παχυσαρκία επιβαρυντικός παράγοντας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας στις 15 Ιουνίου, η επιστημονική κοινότητα στρέφει το ενδιαφέρον της σε ένα ζήτημα που αφορά ολοένα και περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως. Η υπογονιμότητα αναγνωρίζεται πλέον ως σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, επηρεάζοντας περίπου ένα στα έξι άτομα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Παράλληλα, η αύξηση της συχνότητας της παχυσαρκίας και των μεταβολικών νοσημάτων, καθώς και η μετατόπιση της ηλικίας τεκνοποίησης σε μεγαλύτερες ηλικίες, δημιουργούν νέες προκλήσεις για τη διατήρηση της αναπαραγωγικής υγείας.

Η γονιμότητα δεν αποτελεί ζήτημα μόνο του αναπαραγωγικού συστήματος, αλλά αντανακλά τη συνολική κατάσταση της ενδοκρινικής και μεταβολικής υγείας του ατόμου. Η φυσιολογική λειτουργία του αναπαραγωγικού άξονα εξαρτάται από την αρμονική συνεργασία του υποθαλάμου, της υπόφυσης, των γονάδων, του θυρεοειδούς αδένα, των επινεφριδίων και των μηχανισμών που ρυθμίζουν τον μεταβολισμό και το ενεργειακό ισοζύγιο. Για τον λόγο αυτό, η γονιμότητα μπορεί να θεωρηθεί ένας ευαίσθητος δείκτης της συνολικής μεταβολικής και ενδοκρινικής υγείας.

Ο ενδοκρινολόγος κατέχει κεντρική θέση στη διερεύνηση και αντιμετώπιση των ορμονικών διαταραχών που επηρεάζουν την αναπαραγωγική λειτουργία. Στις γυναίκες, συχνές ενδοκρινικές αιτίες υπογονιμότητας είναι το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, οι διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα, η υπερπρολακτιναιμία και άλλες παθήσεις της υπόφυσης ή των επινεφριδίων που επηρεάζουν την ωορρηξία. Στους άνδρες, ο υπογοναδισμός, οι θυρεοειδοπάθειες και διαταραχές της υπόφυσης μπορούν να επηρεάσουν τη σπερματογένεση, τα επίπεδα τεστοστερόνης και τη γονιμοποιητική ικανότητα.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά σήμερα η σχέση μεταξύ σωματικού βάρους και γονιμότητας. Η παχυσαρκία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για υπογονιμότητα τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Ο λιπώδης ιστός είναι ένα ενεργό ενδοκρινικό όργανο που παράγει βιολογικά δραστικές ουσίες, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία του αναπαραγωγικού άξονα. Η αυξημένη λιπώδης μάζα συνδέεται με αντίσταση στην ινσουλίνη, χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού και διαταραχές στην έκκριση ορμονών που ρυθμίζουν την αναπαραγωγή.

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Στις γυναίκες, η παχυσαρκία σχετίζεται με διαταραχές της ωορρηξίας, μειωμένη πιθανότητα φυσικής σύλληψης και χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Παράλληλα, αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης κύησης και οι υπερτασικές διαταραχές. Αντίστοιχα, στους άνδρες, η παχυσαρκία συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης, διαταραγμένη ποιότητα σπέρματος και μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και μια σχετικά μικρή απώλεια βάρους, της τάξης του 5-10%, μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις σε μεταβολικούς δείκτες, στην ορμονική ισορροπία και στη γονιμότητα.

Η σύγχρονη προσέγγιση στη γονιμότητα δίνει έμφαση όχι μόνο στη θεραπεία αλλά και στην πρόληψη. Η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, η διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους, η τακτική σωματική δραστηριότητα, η αποφυγή του καπνίσματος και η έγκαιρη αντιμετώπιση ενδοκρινικών διαταραχών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της αναπαραγωγικής υγείας.

Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος της ενδοκρινολογίας και της αναπαραγωγικής ιατρικής έχει επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που συνδέουν τον μεταβολισμό με τη γονιμότητα, οδηγώντας σε πιο εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η στενή συνεργασία μεταξύ ενδοκρινολόγων, γυναικολόγων, ειδικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ανδρολόγων και διατροφολόγων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων γονιμότητας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας, το μήνυμα είναι σαφές: η αναπαραγωγική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής υγείας. Η έγκαιρη ενδοκρινολογική αξιολόγηση, η πρόληψη και η αντιμετώπιση των μεταβολικών παραγόντων κινδύνου μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της γονιμότητας και στη βελτίωση της υγείας των μελλοντικών γενεών.

πηγή: ygeiamou.gr

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