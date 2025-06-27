Το παρασκήνιο της παραίτησης Βορίδη - Ανασχηματισμός και προανακριτική στο τραπέζι

Πολιτική κρίση με άδηλη εξέλιξη προκαλεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις παραιτήσεις του υπουργού Μετανάστευσης, Μάκη Βορίδη και των τριών από τους τέσσερις υφυπουργούς που εμπλέκονται, Διονύση Σταμενίτη, Χρήστου Μπουκώρου και Τάσου Χατζηβασιλείου.

Ενώ είναι ανοικτός ο ανασχηματισμός και η Προανακριτική τα κόμματα της αντιπολίτευσης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ βάζουν ήδη θέμα εκλογών.

Προηγήθηκε επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Μάκη Βορίδη. Οι επίσημες διαρροές αναφέρουν ότι η παραίτηση ήταν πρωτοβουλία του Μάκη Βορίδη. Ωστόσο μετά την χθεσινή του εμφάνιση στην οποία είχε πει ότι είναι στην διάθεση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, θεωρείται βέβαιο ότι ο πρωθυπουργός του ζήτησε να παραιτηθεί. Πιο εύκολη ήταν η υπόθεση με τους τρεις υφυπουργούς, ενώ δεν υπέβαλε παραίτηση ο έτερος που αναφέρεται στην δικογραφία, Χρήστος Κέλλας, καθώς όπως λένε κύκλοι του Μαξίμου, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.

Ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στα Χανιά για το Σαββατοκύριακο όπου και θα πάρει τις αποφάσεις του για την κάλυψη των κενών και για τους επόμενους πολιτικούς χειρισμούς. Το εάν περιοριστεί σε αντικατάσταση του υπουργού ή προχωρήσει σε μίνι ανασχηματισμό είναι ανοικτό. Την Δευτέρα θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο.

Στην επιστολή της παραίτησής του ο Μάκης Βορίδης επιμένει ότι είναι αθώος και σαν λόγο επικαλείται την προαναγγελία από το ΠΑΣΟΚ ότι θα ζητήσει Προανακριτική Επιτροπή και ότι θέλει να επικεντρωθεί στην υπεράσπισή του. Το εάν θα ζητήσει Προανακριτική το ΠΑΣΟΚ ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί, προς το παρόν μιλά για αποχρώσες ενδείξεις ποινικών ευθυνών όπως άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επίσης μετά τις παραιτήσεις που σηματοδοτούν την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, δεν είναι βέβαιο ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα δεχθεί την σύσταση Προανακριτικής.

Πώς ήρθε η απόφαση

Ο πρωθυπουργός κατέληξε στην απόφαση μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις με τους στενούς του συνεργάτες από το πρωί. Δεν είναι δίχως σημασία ότι χθες ο πρωθυπουργός όπως και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης βρίσκονταν στις Βρυξέλλες.

Σε κάθε περίπτωση κρίθηκε ότι η παραίτηση δείχνει ευθιξία και βοηθά την διαχείριση του πολιτικού κόστους. Σημειώνεται ότι την περασμένη Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει ευρωπαϊκών διαστάσεων την υπόθεση και διαχρονική την παθογένεια της κατανομής των κονδυλίων και είχε προβάλλει ότι η κυβέρνηση προωθεί την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφανώς υπό το φως των στοιχείων της δικογραφίας, άλλαξε στάση.

Εν ολίγοις η κυβέρνηση μπορεί πλέον να περάσει στην αντεπίθεση υποστηρίζοντας ότι δεν δέχεται να υπάρχουν σκιές και παραμένει σταθερή στην θέση αρχής περί διαφάνειας και αλήθειας.

Σε κάθε περίπτωση προκύπτει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που οδήγησε στην πολιτική κρίση που τώρα αρχίζει να ξετυλίγεται.

Πηγή: naftemporiki.gr

