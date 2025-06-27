Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Tο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα προκαλεί «σφαγές εν σειρά»

Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν το «Ανθρωπιστικό» Ίδρυμα για την Γάζα, ως μία βιτρίνα που έχει ως απώτερο σκοπό την εξόντωση των Παλαιστινίων.

«Το σχέδιο διανομής επισιτιστικής βοήθειας στη Γάζα, που αναπτύχθηκε και χρηματοδοτείται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και ξεκίνησε πριν από ένα μήνα, φαίνεται να είναι σχεδιασμένο για να εξευτελίσει τους Παλαιστίνιους», σύμφωνα με την MSF, που κάνει λόγο για «πάνω από 500 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες κατά την διάρκεια των προσπαθειών να φτάσουν σε αυτές τις διανομές αναζητώντας τροφή».

Οι ιατρικές ομάδες των MSF βλέπουν κάθε μέρα ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί ενώ προσπαθούν να πάρουν τρόφιμα σε κάποιο από αυτά τα σημεία, και έχουν παρατηρήσει, στη διάρκεια των διανομών, σημαντική αύξηση των τραυματιών από πυρά.

Το GHF αρνείται κάθε περιστατικό εντός των κέντρων της.

Πρόκειται για «μια επίφαση συστήματος διανομής τροφίμων που προκαλεί αλυσιδωτές σφαγές και πρέπει να σταματήσει άμεσα», κατήγγειλε η οργάνωση MSF, υποστηρίζοντας ότι αναγκάζει τους Παλαιστίνιους να «επιλέξουν μεταξύ της λιμοκτονίας και του να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να πάρουν τη ελάχιστη ποσότητα τροφής»,

Το χάος αυτό εμποδίζει τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες να έχουν πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Το Ισραήλ επέβαλε στις αρχές Μαρτίου ανθρωπιστικό αποκλεισμό στον παλαιστινιακό θύλακα που προκάλεσε πολύ σοβαρές ελλείψεις τροφής, φαρμάκων και άλλων βασικών αγαθών. Ο αποκλεισμός ήρθη μερικώς στα τέλη Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία η οργάνωση GHF ξεκίνησε τις διανομές της.

Λιμοκτονία ή θάνατος

«Τα τέσσερα σημεία διανομής, όλα σε ζώνες που ελέγχονται πλήρως από τις ισραηλινές δυνάμεις μετά την εκδίωξη των κατοίκων, έχουν το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου και περικλείονται από φυλάκια, σωρούς με χώμα και συρματόπλεγμα. Η περιφραγμένη είσοδός τους προσφέρει ένα μόνο σημείο πρόσβασης», δήλωσε ο Αϊτόρ Ζαμπαλγκογκεασκόα, συντονιστής εκτάκτων καταστάσεων των MSF στη Γάζα.

«Εάν οι άνθρωποι φθάσουν πολύ νωρίς και πλησιάσουν τα σημεία ελέγχου, τους πυροβολούν. Εάν φθάσουν στην ώρα τους και, επειδή υπάρχει πολύς κόσμος, πηδούν πάνω από τα αναχώματα και τα συρματοπλέγματα, τους πυροβολούν» και «εάν φθάσουν με καθυστέρηση, δεν πρέπει να βρίσκονται εκεί διότι είναι μια ‘ζώνη που έχει εκκενωθεί’, τους πυροβολούν», δήλωσε ο ίδιος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Συνωστισμός για τις νέες ταυτότητες - Από Σεπτέμβρη τα ραντεβού

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ - Σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων