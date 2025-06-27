Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ - Σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων

Ταραχή επικρατεί στο Μαξίμου μετά τα νέα στοιχεία που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι συνομιλίες για τις αγροτικές επιδοτήσεις εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση, ενώ μεγάλο πονοκέφαλο δημιουργεί η εμπλοκή των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη και Μάκης Βορίδης.

Τις τελευταίες ώρες έχουν ακουστεί πολλά σενάρια, καθώς κάποια γαλάζια στελέχη υποστηρίζουν τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για αυτή την σκανδαλώδη υπόθεση, ενώ άλλοι προτείνουν την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής και το «μοντέλο Τριαντόπουλου». Όμως σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκέφτεται πολύ σοβαρά να προχωρήσει σε ανασχηματισμό, ώστε να βγάλει εκτός κυβέρνησης τα άτομα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο, το οποίο πάει να πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας για την κυβέρνηση. Με λίγα λόγια προσπαθεί να κάνει πολικό damage control.

Το παζλ γίνεται πολύ πιο σύνθετο από τη στάση του Λευτέρη Αυγενάκη και κυρίως του Μάκη Βορίδη, ο οποίος είπε σε χθεσινή του συνέντευξη ότι «παραλήπτης της στάσεως μου είναι το Κοινοβούλιο. Τι θα πει το Κοινοβούλιο είναι καθοριστικό για μένα. Το τι θα πει η πλειοψηφία είναι πιο σημαντικό. Θα υπάρξει, φαντάζομαι, αίτημα για Εξεταστική. Κρίσιμο για το οτιδήποτε είναι η στάση της ΚΟ της ΝΔ απέναντι στη δική μου υπόθεση».

Παράλληλα, σε ερώτηση για επικοινωνία με τον πρωθυπουργό ανέφερε ότι «δεν κάνω διαπραγμάτευση. Η στάση μου είναι ξεκάθαρη. Προστασία της εντιμότητας και της ακεραιότητάς μου. Αν ένοιωθα ότι έχω κάνει κάτι κακό, θα έλεγα ότι “το έκανα”. Εδώ μου λένε ότι συνιστά ποινικό αδίκημα η εφαρμογή υπουργικής απόφασης. Εδώ είναι τι λέω εγώ. Όλοι οι άλλοι θα τοποθετηθούν». Πλέον οι πιέσεις κορυφώνονται σε όλα τα επίπεδα, με το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων να δημιουργεί όρους διευρυμένης ενδοκυβερνητικής κρίσης.

