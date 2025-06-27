Ηράκλειο: Ποινική δίωξη για βιασμό σε βάρος του Διευθυντή Γυμνασίου

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 63χρονος καθηγητής και Διευθυντής Γυμνασίου στο νομό Ηρακλείου ο οποιος κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος 16χρονης μαθήτριας.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για βιασμό ανήλικου και κατάχρηση σε ασέλγεια και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας (30/6).

Υπενθυμίζεται ότι ο 63χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις όταν ταξίδεψε με το ανήλικο κορίτσι για να παρακολουθήσει σεμινάρια πολεμικών τεχνών στην Αθήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο ενώ σύμφωνα με την καταγγελία υπήρξε και δεύτερο περιστατικό τον Απρίλιο.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Συνωστισμός για τις νέες ταυτότητες - Από Σεπτέμβρη τα ραντεβού

Πανελλήνιες 2025: Oι εκτιμήσεις του Γιώργου Γραμματικάκη για τις βάσεις εισαγωγής