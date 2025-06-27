Πανελλήνιες 2025: Oι εκτιμήσεις του Γιώργου Γραμματικάκη για τις βάσεις εισαγωγής

Για ακόμη μία χρονιά, τα Μαθηματικά και η Ιστορία «φιγουράρουν» στα μαθήματα με τα υψηλότερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, καθώς περισσότεροι από τους μισούς υποψήφιους δεν κατάφεραν να γράψουν πάνω από 10.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι για ακόμη μία χρονιά, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής έγραψαν κατά τη συντριπτική πλειονότητα τους κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά, σε ποσοστό που έφτασε το 73,68%.

Όσον αφορά την Ιστορία, το 53,31% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10.

Υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση καταγράφονται, επίσης, στα μαθήματα της Φυσικής και των Αρχαίων Ελληνικών.

Εξάλλου οι στατιστικές αναλύσεις δεν δείχνουν μεγάλες διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη χρονιά στις βάσεις.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο δ/ντής του Φροντιστηριακού Ομίλου «ΕΝΑ» Γιώργος Γραμματικάκης προχώρησε στις εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον ίδιο:

Στο 1ο πεδίο (Ανθρωπιστικές σπουδές) διαβλέπει πτώση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, καθώς από 9,14 που ήταν πέρυσι, φέτος διαμορφώνεται 8,97.

Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι δεν πήγαν και τόσο καλά, κάτι που «τράβηξε» την βάση προς τα κάτω. Όμως φέτος θα έχουμε περισσότερους εισακτέους.

Εδώ παρατηρείται μικρή πτώση στις υψηλόβαθμες σχολές και αυξομειώσεις στις μεσαίες σχολές.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει όμως ο τρόπος με τον οποίο θα δηλωθούν από τους υποψηφίους.

Στο 2ο πεδίο (Θετικές επιστήμες) η ελάχιστη βάση εισαγωγής ανεβαίνει από το 9,72 που ήταν πέρυσι στο 9,79.

Εδώ έχουμε μικρή αύξηση στις υψηλόβαθμες σχολές. Όμως το σημαντικό ρόλο θα παίξει εδώ η ζήτηση καθώς είναι το πεδίο με τις περισσότερες σχολές και τους λιγότερους υποψηφίους.

Επίσης οι στρατιωτικές σχολές για φέτος θα μπορούν να δηλωθούν και από τους υποψηφίους του 4ου πεδίου.

Στο 3ο πεδίο (σχολές Υγείας) παρατηρείται μια ανεπαίσθητη πτώση από 9,59 στο 9,58. Εδώ στις υψηλόβαθμες σχολές, όπως είναι οι Ιατρικές σχολές παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις αφού οι υποψήφιοι δεν έγραψαν καλά σε Χημεία και Βιολογία.

Στο 4ο πεδίο, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, από το 8,31 που ήταν πέρυσι ανεβαίνει στο 8,43, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξει αύξηση στις υψηλόβαθμες σχολές.

Αυτό σύμφωνα με τον κ. Γραμματικάκη οφείλεται στο αξιοσημείωτο γεγονός πως στο μάθημα της Οικονομίας τα γραπτά από το 19 ως το 20 διπλασιάστηκαν, ενώ στο συγκεκριμένο πεδίο υπάρχει κα αύξηση των υποψηφίων.

Δείτε γραφήματα:

Να σημειωθεί τέλος ότι από σήμερα, οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους και για τη διευκόλυνσή τους μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

