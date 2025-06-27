Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση νεαρός που έπεσε από μεγάλο ύψος

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε νωρίτερα το πρωί ένας νεαρός άνδρας στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ekriti.gr πρόκειται για έναν 40χρονο ο οποίος φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος εντός της πόλης του Ηρακλείου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία.

Πηγές ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο 40χρονος έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και κακώσεις σε όλο του σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτήν την ώρα εισάγεται στο χειρουργείο προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και ακολούθως θα εισαχθεί στη ΜΕΘ.

