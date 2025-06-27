Κρήτη: Ξεψύχησε πάνω στο τιμόνι...

Τον θάνατο στο δρόμο βρήκε ένας 75χρονος από την Ολλανδία χθες (Πέμπτη (26/6), ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του στο δρόμο προς Παχειά 'Αμμο Λασιθίου.

Ο άτυχος άνδρας ένιωσε έντονη αδιαθεσία και σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου.

Διερχόμενοι οδηγοί κάλεσαν ασθενοφόρο και ο Ολλανδός διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

