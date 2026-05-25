Κρήτη: Η γνωριμία στο μπαρ έφερε... καταγγελία για βιασμό

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται υπόθεση που αφορά καταγγελία για σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, η οποία φέρεται να έλαβε χώρα τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στην περιοχή της Παλαιόχωρας Χανίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στην αστυνομία, γυναίκα από τη Γαλλία, ηλικίας 36 ετών, υποστηρίζει ότι το βράδυ του Σαββάτου βρισκόταν σε μπαρ στην περιοχή της Παλαιόχωρας στο πλαίσιο κοινωνικής εκδήλωσης, όπου ήρθε σε επαφή με έναν 39χρονο άνδρα, εργαζόμενο στην επιχείρηση, υπήκοο Αλβανίας.

Όπως καταγγέλλει, τα ξημερώματα της Κυριακής σημειώθηκε η σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου και προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Από την πλευρά του, ο 39χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι υπήρξε σεξουαλική πράξη μεταξύ τους, υποστηρίζοντας όμως ότι αυτή έγινε με τη συναίνεση της γυναίκας και αρνούμενος την κατηγορία του βιασμού.

Μετά την εξέλιξη αυτή, συνελήφθη και κρατείται, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της «κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γεννητική πράξη». Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

