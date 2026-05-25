Μουντιάλ 2030: Έτσι θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο που χτίζει το Μαρόκο (βίντεο)
Το Μαρόκο κατασκευάζει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ποδοσφαιρικά έργα στον κόσμο ενόψει του Μουντιάλ 2030, με στόχο να φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Το νέο γήπεδο κοντά στην Καζαμπλάνκα αναμένεται να γίνει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο στον κόσμο, με χωρητικότητα 115.000 θεατών.

Η χώρα, που θα συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2030 μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία, θέλει να εντυπωσιάσει τη FIFA με ένα υπερσύγχρονο στάδιο που θα ξεχωρίζει τόσο για το μέγεθος όσο και για τον σχεδιασμό του.

Σύμφωνα με τον Γιάσιρ Σούσι, διευθυντή της εθνικής υπηρεσίας που επιβλέπει τα έργα υποδομής, οι εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και το γήπεδο είναι ήδη περίπου 30% έτοιμο. Όπως ανέφερε, τα συνεργεία εργάζονται όλο το 24ωρο σε τρεις βάρδιες ώστε το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Πώς θα είναι το νέο γήπεδο για το Μουντιάλ 2030

Το νέο στάδιο στο Μαρόκο θα διαθέτει γιγαντιαία στέγη τύπου τέντας, εμπνευσμένη από τις παραδοσιακές μαροκινές σκηνές. Ο σχεδιασμός θα επιτρέπει στο φυσικό φως να περνά στο εσωτερικό, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τους φιλάθλους.

Παράλληλα, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει εσωτερικούς βοτανικούς κήπους που θα αναπαριστούν τα φυσικά τοπία του Μαρόκου, δίνοντας έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στο έργο.

Το συνολικό κόστος του γηπέδου και των συνοδευτικών υποδομών εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου το 1 δισ. δολάρια, ενώ προβλέπονται νέοι αυτοκινητόδρομοι και σιδηροδρομική σύνδεση με την Καζαμπλάνκα και το Ραμπάτ.

Το Μαρόκο θέλει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Παρότι η FIFA δεν έχει αποφασίσει ακόμα πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ 2030, το Μαρόκο μπαίνει δυνατά στη διεκδίκηση απέναντι στα μεγάλα ισπανικά γήπεδα.

Ο αρχιτέκτονας του έργου, Ταρέκ Ουαλαλού, τόνισε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί μια διαφορετική ποδοσφαιρική εμπειρία, πιο κοντά στη φύση και μακριά από το κλασικό αστικό μοντέλο των μεγάλων σταδίων.

