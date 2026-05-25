Μουντιάλ 2030: Έτσι θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο που χτίζει το Μαρόκο (βίντεο)

Το Μαρόκο κατασκευάζει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ποδοσφαιρικά έργα στον κόσμο ενόψει του Μουντιάλ 2030, με στόχο να φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Το νέο γήπεδο κοντά στην Καζαμπλάνκα αναμένεται να γίνει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο στον κόσμο, με χωρητικότητα 115.000 θεατών.

Η χώρα, που θα συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2030 μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία, θέλει να εντυπωσιάσει τη FIFA με ένα υπερσύγχρονο στάδιο που θα ξεχωρίζει τόσο για το μέγεθος όσο και για τον σχεδιασμό του.

Σύμφωνα με τον Γιάσιρ Σούσι, διευθυντή της εθνικής υπηρεσίας που επιβλέπει τα έργα υποδομής, οι εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και το γήπεδο είναι ήδη περίπου 30% έτοιμο. Όπως ανέφερε, τα συνεργεία εργάζονται όλο το 24ωρο σε τρεις βάρδιες ώστε το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Visited the construction site of the future Grand Stade Hassan II 🇲🇦🏟️







A stadium project on a historic scale.







• 115,088 capacity



• Spread across 150 hectares



• Set to become the biggest football stadium in the world







What’s being built includes:



• The main pitch and massive… pic.twitter.com/1NURn9YXme — Micky Jnr (@MickyJnr__) May 23, 2026

🇲🇦 Morocco is rapidly building the world’s largest football stadium — a 115,000-seater venue in Casablanca designed to host the 2030 World Cup final.



Impressively, 40% of the project has already been completed in just 10 months, with full delivery expected by December 2027.



This… pic.twitter.com/62KTcckdt6 — سيف الدرعي| Saif alderei (@saif_aldareei) May 23, 2026

Πώς θα είναι το νέο γήπεδο για το Μουντιάλ 2030

Το νέο στάδιο στο Μαρόκο θα διαθέτει γιγαντιαία στέγη τύπου τέντας, εμπνευσμένη από τις παραδοσιακές μαροκινές σκηνές. Ο σχεδιασμός θα επιτρέπει στο φυσικό φως να περνά στο εσωτερικό, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τους φιλάθλους.

Παράλληλα, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει εσωτερικούς βοτανικούς κήπους που θα αναπαριστούν τα φυσικά τοπία του Μαρόκου, δίνοντας έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στο έργο.

Το συνολικό κόστος του γηπέδου και των συνοδευτικών υποδομών εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου το 1 δισ. δολάρια, ενώ προβλέπονται νέοι αυτοκινητόδρομοι και σιδηροδρομική σύνδεση με την Καζαμπλάνκα και το Ραμπάτ.

Το Μαρόκο θέλει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Παρότι η FIFA δεν έχει αποφασίσει ακόμα πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ 2030, το Μαρόκο μπαίνει δυνατά στη διεκδίκηση απέναντι στα μεγάλα ισπανικά γήπεδα.

Ο αρχιτέκτονας του έργου, Ταρέκ Ουαλαλού, τόνισε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί μια διαφορετική ποδοσφαιρική εμπειρία, πιο κοντά στη φύση και μακριά από το κλασικό αστικό μοντέλο των μεγάλων σταδίων.

😳🇲🇦 Así es el Estadio Hassan II de Marruecos







⚠️ ¿Su objetivo? Quitarle a España la Final del Mundial 2030: 115.000 espectadores, un LED más grande que el del Bernabéu y 9.000 asientos VIP’s…







🎙️ @AlvaroBenitoLB pic.twitter.com/EHgLZ0RB4X — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 23, 2026

💥 Amenaza Mundial al Bernabéu







Aunque el recinto blanco sigue siendo favorito para albergar la final del Mundial 2030, AS accede a las obras del imponente estadio Hassan II, en Casablanca, que tendrá capacidad para 115.000 espectadores@AS_AGabilondo pic.twitter.com/MU5dL28Lho — Diario AS (@diarioas) May 23, 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό από τα νέα κόμματα - Εν αναμονή των πρώτων δημοσκοπήσεων

Κρήτη: Νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για κύκλωμα απάτης - μαμούθ με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Τρόμος στο Τόκιο: Άνδρας ψέκασε με χημική ουσία εμπορικό κέντρο – Στο νοσοκομείο 10δες άνθρωποι