Ηράκλειο: Ένας σωλήνας στον Κόλπο του Δερματά – Έρευνες μετά τις αναφορές πολιτών
clock 15:52 | 25/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Ανησυχία προκάλεσε σε πολίτες η εικόνα ενός μεγάλου σωλήνα που εμφανίζεται στην παραλιακή ζώνη του Κόλπου του Δερματά, στο Ηράκλειο, με το σημείο να έχει ήδη τεθεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Ο σωλήνας εντοπίστηκε πάνω στα βράχια, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι σαφές από πού ξεκινά και πού καταλήγει, γεγονός που κινητοποίησε κατοίκους και διερχόμενους πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν επικοινωνίες με το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το οποίο ενημερώθηκε για το περιστατικό και εξετάζει την υπόθεση.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη ότι πρόκειται για κάτι επικίνδυνο ή παράνομο, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να εξακριβώσουν αν ο σωλήνας σχετίζεται με παλαιότερη εγκατάσταση, τεχνικό έργο ή άλλη υποδομή που βρίσκεται στην περιοχή.

