Ηράκλειο: Ένας σωλήνας στον Κόλπο του Δερματά – Έρευνες μετά τις αναφορές πολιτών

Ανησυχία προκάλεσε σε πολίτες η εικόνα ενός μεγάλου σωλήνα που εμφανίζεται στην παραλιακή ζώνη του Κόλπου του Δερματά, στο Ηράκλειο, με το σημείο να έχει ήδη τεθεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Ο σωλήνας εντοπίστηκε πάνω στα βράχια, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι σαφές από πού ξεκινά και πού καταλήγει, γεγονός που κινητοποίησε κατοίκους και διερχόμενους πολίτες.

Image

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν επικοινωνίες με το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το οποίο ενημερώθηκε για το περιστατικό και εξετάζει την υπόθεση.

Image

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη ότι πρόκειται για κάτι επικίνδυνο ή παράνομο, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να εξακριβώσουν αν ο σωλήνας σχετίζεται με παλαιότερη εγκατάσταση, τεχνικό έργο ή άλλη υποδομή που βρίσκεται στην περιοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Ξεκινούν «σε δόσεις» οι απολογίες των 16 για τα κυκλώματα ναρκωτικών

Κρήτη: Έργα-μαμούθ 2,2 δισ. ευρώ αλλάζουν τον τουρισμό!

Κρήτη: Συνελήφθη ο Πακιστανός πατέρας της 3χρονης – Αντιμετωπίζει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Κρήτη - επιχείρηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Και εν ενεργεία αντιδήμαρχος στους συλληφθέντες