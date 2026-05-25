Κρήτη: Το παράδοξο της μακροζωίας – Γιατί "καταρρέει" η ποιότητα ζωής μετά τα 80;

H Κρήτη είναι γνωστή για την μακροζωία των κατοίκων της, αλλά φαίνεται ότι αποτυγχάνει παταγωδώς στο θέμα της καλής ποιότητας ζωής, στην 3η ηλικία.

Σημαντική επιδείνωση στην ποιότητα γήρανσης μετά την ηλικία των 80 ετών καταγράφει νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, με επίκεντρο ηλικιωμένους κατοίκους του νησιού.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στις 30 Απριλίου 2026 στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Multidisciplinary Healthcare, παρακολούθησε 178 ηλικιωμένους με στόχο να διερευνήσει τι καθορίζει την «υγιή» και «επιτυχημένη» γήρανση.

Οι ερευνητές εξέτασαν παράγοντες, όπως η σωματική ευθραυστότητα, η γνωστική κατάσταση και η ψυχολογική ευεξία, διαπιστώνοντας ότι η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων δεν εξαρτάται μόνο από την απουσία ασθενειών, αλλά και από κοινωνικούς, ψυχολογικούς και λειτουργικούς παράγοντες.

Τα αποτελέσματα, προβληματίζουν. Στην ηλικιακή ομάδα 65-79 ετών, ο δείκτης επιτυχούς γήρανσης φτάνει κατά μέσο όρο το 61,05, όμως, μετά τα 80 χρόνια, καταγράφεται απότομη πτώση στο 24,26.

Ο βασικός συγγραφέας της έρευνας και καθηγητής κατ’ οίκον Νοσηλευτικής Φροντίδας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χρήστος Κλεισιάρης, μιλώντας στην «Καθημερινή», τονίζει ότι η επιδείνωση μετά τα 80 μπορεί να θεωρείται αναμενόμενη, ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να καθυστερήσει.

Η φυσική δραστηριότητα, η κοινωνική συμμετοχή, η θετική ψυχολογία, η ύπαρξη σκοπού στη ζωή και η αποφυγή της μοναξιάς αναδεικνύονται σε βασικούς παράγοντες για καλύτερα γηρατειά.

Παρότι η οικονομική κατάσταση δεν αποτέλεσε βασικό αντικείμενο της έρευνας, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι:

το χαμηλό εισόδημα, η μοναξιά και η ψυχολογική κόπωση θεωρούνται πλέον κρίσιμοι δείκτες που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα εξακολουθεί να επικεντρώνεται κυρίως στη μακροζωία και λιγότερο στην ποιότητα αυτών των χρόνων.

Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα για την Κρήτη -αλλά και συνολικά για την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών- είναι αν οι πολίτες θα μπορούν να γερνούν με αξιοπρέπεια και ουσιαστική ποιότητα ζωής.

