Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αναίρεση αποφυλάκισης ζητεί ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου

Την αναίρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασθείς σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ζητεί ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Ο εισαγγελικός λειτουργός μελέτησε την απόφαση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο «Λάμπρος» της «17 Νοέμβρη», διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ανώτατης ποινής που είναι 25 χρόνια.

Επιπλεον, ο εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος.

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα.

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή.

