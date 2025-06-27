Ηράκλειο: Συνωστισμός για τις νέες ταυτότητες - Από Σεπτέμβρη τα ραντεβού
ταυτότητα
clock 11:17 | 27/06/2025
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Του Γιώργου Ι. Παπαδάκη

Έναν περίπου χρόνο έχουν διορία οι Έλληνες πολίτες να αλλάξουν τις αστυνομικές τους ταυτότητες με του νέου τύπου καθώς μέχρι τον Αύγουστο του 2026 όλοι θα πρέπει να τις έχουμε αντικαταστήσει. Σε επίπεδο Ηρακλείου ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια η έκδοση νέων ταυτοτήτων παρουσιάζει ραγδαία αύξηση.

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου (πρώην Ασφάλεια) εκδίδονται τα τελευταία δύο χρόνια, περί τις 45.000 ταυτότητες ετησίως κι αν κανείς κάνει την διαίρεση το αποτέλεσμα δείχνει ότι σε μηνιαία βάση εκδίδονται 3.750 ταυτότητες.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι αν κανείς μπει στο σύστημα για να κλείσει ραντεβού για νέα ταυτότητα και επιλέξει την συγκεκριμένη υπηρεσία θα δει ότι τα ραντεβού ξεκινούν από τα τέλη Σεπτεμβρίου, γεγονός που δείχνει την «κίνηση» που επικρατεί.

Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου

Με το παλιό σύστημα υπήρχαν τέσσερις άνθρωποι και τώρα με το καινούργιο υπάρχουν 8, ακριβώς επειδή οι ρυθμοί είναι γρήγοροι και η ζήτηση τεράστια, αναφέρει στο ekriti αστυνομική πηγή.

Ωστόσο, μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολίτες καταγράφεται και στα αστυνομικά τμήμα εκτός Ηρακλείου όπως είναι για παράδειγμα το ΑΤ Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και Β’ Αστυνομικό Τμήμα όπου διαθέσιμα ραντεβού υπάρχουν από τον Σεπτέμβρη και μετά.

Δείτε και τις σχετικές φωτογραφίες από το σύστημα του gov:

(Ασφάλεια Ηρακλείου)

(Ασφάλεια Ηρακλείου)

Μαλεβίζι

(ΑΤ Μαλεβιζίου)

Χερσόνησος

(ΑΤ Χερσονήσου)

Αυτό δείχνει ότι είναι πολλοί εκείνοι που ενώ ζουν μόνιμα στο Ηράκλειο, επιλέγουν να αλλάξουν ταυτότητα σε αστυνομικό τμήμα της ενδοχώρας με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα ραντεβού.

«Πανικός» και στα Διαβατήρια

Πέραν όμως από τις ταυτότητες υπάρχει και μεγάλη κίνηση στο γραφείο Διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου καθώς όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αστυνομικοί που το στελεχώνουν εκδίδουν σε μηνιαία βάση 1.000 διαβατήρια ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες ο αριθμός αυτός αυξάνεται και πολλές φορές ξεπερνά τα 1.200, κυρίως λόγω των μόνιμων κατοίκων του εξωτερικού που έρχονται για διακοπές.

 

