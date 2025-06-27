Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Καραμπόλα αυτοκινήτων με τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα τέσσερα οχήματα σημειώθηκε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (27/06) επί του ΒΟΑΚ, στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο. Ένα από τα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο ανετράπη και κατέληξε αναποδογυρισμένο.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο με πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μετέφερε δύο άτομα στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας τους να παραμένει άγνωστη.

Καθυστερήσεις και έντονο μποτιλιάρισμα στο σημείο καθώς το ένα ρεύμα έχει μερικώς κλείσει ώστε να απομακρυνθούν τα τρακαρισμένα οχήματα.

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

