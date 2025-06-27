ΔΕΥ.06 Απρ 2026 09:04
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Καραμπόλα αυτοκινήτων με τραυματίες
clock 17:09 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα τέσσερα οχήματα σημειώθηκε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (27/06) επί του ΒΟΑΚ, στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο. Ένα από τα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο ανετράπη και κατέληξε αναποδογυρισμένο.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο με πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μετέφερε δύο άτομα στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας τους να παραμένει άγνωστη.

Καθυστερήσεις και έντονο μποτιλιάρισμα στο σημείο καθώς το ένα ρεύμα έχει μερικώς κλείσει ώστε να απομακρυνθούν τα τρακαρισμένα οχήματα.

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο. 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis