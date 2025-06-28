Τα ρουσφέτια του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μάχη της Κρήτης - Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Νέα αποσπάσματα διαλόγων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν στο φως, ρίχνοντας φως σε παρασκηνιακά ρουσφέτια, αλλά και συγκρούσεις με επίκεντρο την Κρήτη.

Σύμφωνα με το Open News, στους διαλόγους πρωταγωνιστούν ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Λευτέρης Ζερβός, άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του Λευτέρη Αυγενάκη.

Μάλιστα επαναλαμβάνεται και σε αυτή τη συνομιλία ότι ο Αυγενάκης είχε διαβεβαιώσει πως δεν θα γίνουν έλεγχοι, με τους συνομιλητές να συμπληρώνουν ωστόσο πως «Αυγενάκης δεν υπάρχει πια» (ήταν η περίοδος της διαγραφής του).

Έθαψαν καταγγελία για παρατυπίες

Σε μία από τις συνομιλίες κτηνοτρόφος λέει στο Ζερβό πως άκουσε πως θα γίνουν έλεγχοι. «Ήταν μία καταγγελία που είχε γίνει και την είχαμε κρύψει με τον Αυγενάκη 7-8 μήνες», του απαντά εκείνος χαρακτηριστικά και προσθέτει πως η καταγγελία είχε πάει και στον εισαγγελέα.

Σε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία από κτηνοτρόφο που επίσης ανησυχεί για το γεγονός ότι θα γίνουν έλεγχοι, λέει: «Ο Αυγενάκης όταν είχε έρθει, είχε πει: Όχι, δεν θα γίνει κανένας έλεγχος…Θα το δούμε κάποια στιγμή. Ε τώρα δεν υπάρχει Αυγενάκης».

