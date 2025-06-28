Κρήτη: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

Τραγική κατάληξη είχε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/06) για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αλμυρίδα του δήμου Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 84χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο λουόμενοι που βρίσκονταν στην παραλία ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) ώστε να το επαναφέρουν. Δυστυχώς και παρά τις προσπάθειες ο 84χρονος δεν τα κατάφερε.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ρεθύμνου ότι ένας 84χρονος ημεδαπός είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Αλμυρίδας του δήμου Μυλοποτάμου. Στον 84χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

