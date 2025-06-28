Υδρούσα: Το νησάκι απέναντι από τη Βούλα που ανήκει σε έναν συνταξιούχο οδηγό λεωφορείου!

Αν και άγνωστη στους περισσότερους, η Υδρούσα αποτελεί ένα σπάνιο ιδιωτικό νησί στην «καρδιά» της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ακριβώς απέναντι από την υπό κατασκευή υπερπολυτελή πολιτεία του Ελληνικού και τον ουρανοξύστη Riviera Tower.

Το νεο βίντεο του Up Stories φωτίζει την απίστευτη ιστορία της νήσου «μυστήριο» που απέχει μόλις 850 μέτρα από τις ακτές της Βούλας.

Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο η στρατηγική της θέση, αλλά το γεγονός ότι ανήκει σε έναν συνταξιούχο οδηγό της ΕΘΕΛ και όχι σε κάποιον μεγιστάνα ή κρατικό φορέα.

Με έκταση περίπου 57 στρέμματα, η Υδρούσα ενδέχεται να είναι σήμερα το μεγαλύτερης αξίας περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα, ξεπερνώντας ακόμη και τον διάσημο Σκορπιό του Ωνάση.

Το βίντεο καταγράφει τις ερωτήσεις που γεννά η ιδιοκτησία του, και τα πιθανά σενάρια για το μέλλον του, σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων στην παραλιακή ζώνη της Αττικής.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν μπορούν να μου προσάψουν τίποτα», λέει ο Γιώργος Ξυλούρης για το σκάνδαλο

Κρήτη: Έπεσε το πρώτο πρόστιμο 350 ευρώ για μη χρήση κράνους σε συνεπιβάτη δικύκλου!

Τουρκία: Σκότωσε την πρώην αρραβωνιαστικιά του που είχε μείνει έγκυος από βιασμό