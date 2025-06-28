Κρήτη: Έπεσε το πρώτο πρόστιμο 350 ευρώ για μη χρήση κράνους σε συνεπιβάτη δικύκλου!

Σε περιοχή των Χανίων "έπεσε" την Παρασκευή (27/6), από αστυνομικούς της Τροχαίας, το πρώτο, για την Κρήτη, τσουχτερό πρόστιμο σε συνεπιβάτη δικύκλου, ο οποίος δεν φορούσε κράνος. Το πρόστιμο είναι 350 ευρώ!

Το ίδιο ποσό, δηλαδή 350 ευρώ, θα κληθεί να πληρώσει και ο οδηγός του δικύκλου ανεξάρτητα από το αν ο ίδιος φορούσε ή όχι κράνος! Επίσης ο οδηγός θα στερηθεί το μηχανάκι για 30 ημέρες!

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος ισχύει εδώ και λίγες ημέρες είναι ιδιαίτερα αυστηρός και προβλεπει σε αρκετές παραβάσεις, διαφορετικά πρόστιμα από εκείνα τα οποία γνώριζαν οι πολίτες, πολλοί από τους οποίους δεν γνωρίζουν ακόμα και σήμερα τι μπορεί να αντιμετωπίσουν.

Ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου Μανόλης Χαιρέτης απηύθυνε έκκληση στους οδηγούς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί ώστε να μην χρειαστεί να χρεωθούν πρόστιμα τα οποία πλέον με τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί είναι εξαιρετικά αυξημένα και όπως τονίζει είναι τιμωρητικά κυρίως απέναντι στον οδηγό και όχι στο όχημα.

