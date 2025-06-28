Τουρκία: Σκότωσε την πρώην αρραβωνιαστικιά του που είχε μείνει έγκυος από βιασμό

Μια 18χρονη έγκυος δολοφονήθηκε από τον αρραβωνιαστικό της στην Κωνσταντινούπολη. Η κοπέλα είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά πριν τον αρραβώνα της και είχε μείνει έγκυος.

Η 18χρονη Όγια Μπουντάκ ήταν 5,5 μηνών έγκυος όταν πυροβολήθηκε σε μια φαινομενική «δολοφονία τιμής».

Η Όγια αρραβωνιάστηκε τον 19χρονο Σαμέτ και σύμφωνα με τo dha.com.tr, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και έμεινε έγκυος. Όταν ο 19χρονος ενημερώθηκε για την εγκυμοσύνη ακύρωσε τον αρραβώνα.

Ο Σαμέτ κάλεσε την Όγια στο τηλέφωνο το βράδυ της Πέμπτης ζητώντας της να συναντηθούν για να μιλήσουν. Η 18χρονη πήγε στο ραντεβού μαζί με τον 13χρονο αδερφό της και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, ο 19χρονος έβγαλε όπλο και την πυροβόλησε στο στήθος και το αυτί.

Ο 19χρονος διέφυγε με το αυτοκίνητο του πατέρα του, ενώ πολίτες που άκουσαν τον καβγά ειδοποίησαν την αστυνομία. Η 18χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν ούτε την ίδια αλλά ούτε και το μωρό.

«Δεν το μετανιώνω»

Η αστυνομία «χτένισε» την ευρύτερη περιοχή και συνέλαβε τον 19χρονο στο σπίτι του θείου του. Ο δράστης που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά την Όγια, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη φυλακή.

Σύμφωνα με το Ekol TV, ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί σκότωσε την Όγια, απάντησε «δεν το μετανιώνω, άντε φύγε!».

Bebeğiyle birlikte katledildi! Sarıyer'de 6 ay önce cinsel istismara uğrayıp hamile kalan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı tarafından tabancayla vuruldu. Oya Budak, kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi. https://t.co/NWEFX8VWhf pic.twitter.com/zNEBgAttlK — Ekol TV (@ekoltvv) June 26, 2025

Ο παππούς της Όγια, Ορχάν Μπουντάκ, δήλωσε πως η εγγονή του είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από έναν συνάδελφό της και πως η οικογένεια έμαθε για την εγκυμοσύνη μετά τον αρραβώνα. Όπως είπε, η Όγια τον ενημέρωσε πως θα συναντούσε τον Σάμετ.

