ΔΕΥ.06 Απρ 2026 09:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία: Σκότωσε την πρώην αρραβωνιαστικιά του που είχε μείνει έγκυος από βιασμό
clock 08:41 | 28/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια 18χρονη έγκυος δολοφονήθηκε από τον αρραβωνιαστικό της στην Κωνσταντινούπολη. Η κοπέλα είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά πριν τον αρραβώνα της και είχε μείνει έγκυος.

Η 18χρονη Όγια Μπουντάκ ήταν 5,5 μηνών έγκυος όταν πυροβολήθηκε σε μια φαινομενική «δολοφονία τιμής».

Η Όγια αρραβωνιάστηκε τον 19χρονο Σαμέτ και σύμφωνα με τo dha.com.tr, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και έμεινε έγκυος. Όταν ο 19χρονος ενημερώθηκε για την εγκυμοσύνη ακύρωσε τον αρραβώνα.

Ο Σαμέτ κάλεσε την Όγια στο τηλέφωνο το βράδυ της Πέμπτης ζητώντας της να συναντηθούν για να μιλήσουν. Η 18χρονη πήγε στο ραντεβού μαζί με τον 13χρονο αδερφό της και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, ο 19χρονος έβγαλε όπλο και την πυροβόλησε στο στήθος και το αυτί.

Ο 19χρονος διέφυγε με το αυτοκίνητο του πατέρα του, ενώ πολίτες που άκουσαν τον καβγά ειδοποίησαν την αστυνομία. Η 18χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν ούτε την ίδια αλλά ούτε και το μωρό.

«Δεν το μετανιώνω» 

Η αστυνομία «χτένισε» την ευρύτερη περιοχή και συνέλαβε τον 19χρονο στο σπίτι του θείου του. Ο δράστης που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά την Όγια,  συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη φυλακή. 

Σύμφωνα με το Ekol TV, ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί σκότωσε την Όγια, απάντησε «δεν το μετανιώνω, άντε φύγε!». 

Ο παππούς της Όγια, Ορχάν Μπουντάκ, δήλωσε πως η εγγονή του είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από έναν συνάδελφό της και πως η οικογένεια έμαθε για την εγκυμοσύνη μετά τον αρραβώνα. Όπως είπε, η Όγια τον ενημέρωσε πως θα συναντούσε τον Σάμετ.

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis