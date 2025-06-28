Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Θεσσαλονίκη -Χωρίς ενεργό μέτωπο οι πυρκαγιές (εικόνες, βίντεο)

Αίσιο τέλος φαίνεται να έχει η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Λαγκαδά και τον Ευαγγελισμό, στην Θεσσαλονίκη, καθώς η κατάσταση παρουσιάζει ύφεση και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά και στα δύο σημεία είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Η έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης απέτρεψε τα χειρότερα, περιορίζοντας γρήγορα την εξάπλωση των εστιών. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση η φωτιά που πλησίασε την περιοχή ανακόπηκε εγκαίρως χάρη στη συντονισμένη και άμεση αντίδραση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το χρονικό των πυρκαγιών

Συναγερμός σήμανε από αργά το απόγευμα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη, όπου και εκδηλώθηκαν σε αρκετά σημεία πυρκαγιές, την ώρα που στην πόλη έπνεαν δυνατοί άνεμοι. Οι πυρκαγιές ξέσπασαν στην περιοχή του Ευαγγελισμού - Προφήτη και στο Νέο Ρύσιο.

Και στα δύο μέτωπα επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των δήμων, εθελοντικές οργανώσεις αλλά και κάτοικοι με μηχανήματα. Και στα δύο πύρινα σημεία καίγονται ξερά χόρτα. Στις 11:20 μ.μ. τέθηκαν υπό έλεγχο οι εστίες σε Δρυμό και Λακκιά.

Στα σημεία της φωτιάς έξω από τη Θεσσαλονίκη επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 30 οχήματα, καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα. Ειδικότερα, στην εστία φωτιάς στα Λουτρά Λαγκαδά επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα, στους Νέους Επιβάτες οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στο Νέο Ρύσιο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν, ωστόσο, στο σημείο.

Βίντεο από τη φωτιά στον Λαγκαδά:

«Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», λέει η δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου

Η δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου μίλησε στην ΕΡΤ3 και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δύο ώρες με δύο σοβαρά πύρινα μέτωπα, φωτιά μεταξύ Κολχικού και Λαγκαδά, ταυτόχρονα στο ύψος της Ανάληψης, συνεχείς δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές, δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Η εικόνα αλλάζει διαρκώς. Πριν λίγο μπορούσαμε να μιλήσουμε για ύφεση, αλλά στο μέτωπο της Ανάληψης είναι σε εξέλιξη. Το ανάγλυφο της περιοχής δε βοηθάει στην κατάσταση», ενώ έκανε και έκκληση για να μη κινούνται κάτοικοι σε εκείνες τις περιοχές».

Τρακτέρ και γκρέιντερ κάνουν συνεχώς αντιπυρικές ζώνες για να μη φτάσει η πυρκαγιά στο χωριό Ευαγγελισμός. Καθώς άλλαξε φορά ο αέρας, τα πρώτα σπίτια του οικισμού σώθηκαν.

Στο μεταξύ, στο σκοτάδι βυθίστηκε αργά το βράδυ η περιοχή του Φιλύρου, στον δήμο Πυλαίας Χορτιάτη. Σύμφωνα με τον δήμο, η διακοπή ρεύματος οφείλεται σε βλάβη μετασχηματιστή εκτός οικισμού Φιλύρου.

Ήδη η αρμόδια υπηρεσία του δήμου έχει επικοινωνήσει με τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος αναμένεται να επέμβει άμεσα για την αποκατάσταση της βλάβης.

Για την πύρινη εστία στον Δρυμό Ωραιοκάστρου κοντά στη Θεσσαλονίκη επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 10 οχήματα, στο Νέο Ρύσιο 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα και στη Λακκιά 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχέραιναν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.

Βίντεο από τη φωτιά στον Δρυμό: